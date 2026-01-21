  • Hindi
चुपचाप बढ़ रहा प्रोलैक्टिन हार्मोन? पुरुषों को ये लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल भागें, हो सकती है खतरे की घंटी!

प्रोलैक्टिन हार्मोन को अक्सर महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये समस्या पुरुषों में भी हो सकती है और परेशानी बढ़ सकती है. आइए जानते हैं कैसे.

अक्सर प्रोलैक्टिन हार्मोन को महिलाओं से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह स्तनपान और प्रेग्नेंसी से जुड़ा होता है, लेकिन पुरुषों के शरीर में भी प्रोलैक्टिन हार्मोन मौजूद होता है और जब इसकी मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाती है, तो यह धीरे-धीरे सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. समस्या यह है कि इसके लक्षण शुरुआत में हल्के होते हैं और लोग इन्हें थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. आइए जीवन कसारा (डायरेक्टर एंड सीईओ, स्टेरिस हेल्थकेयर) से इस हार्मोन के बारे में जानते हैं.

प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है?

प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है. पुरुषों में इसकी सामान्य मात्रा बहुत कम होती है और यह हॉर्मोनल बैलेंस, यौन स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद करता है, लेकिन जब इसका स्तर बढ़ जाता है, तो इसे हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कहा जाता है.

पुरुषों में प्रोलैक्टिन बढ़ने के मुख्य कारण-

  • पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ (प्रोलैक्टिनोमा)
  • अत्यधिक तनाव और नींद की कमी
  • कुछ दवाइयां, जैसे एंटी-डिप्रेसेंट और ब्लड प्रेशर की दवाएं
  • थायरॉइड की समस्या
  • किडनी या लीवर से जुड़ी बीमारी
  • अत्यधिक शराब या नशे का सेवन

दिखने वाले आम लक्षण

बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन हार्मोन शरीर में कई तरह से असर दिखाता है. इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं:

1. यौन समस्याएं

सेक्स ड्राइव में कमी

इरेक्शन में समस्या

वीर्य की मात्रा में कमी

बांझपन की संभावना

2. शारीरिक बदलाव

बिना वजह वजन बढ़ना

मांसपेशियों में कमजोरी

थकान और सुस्ती

पुरुषों में स्तनों का बढ़ना (गायनेकोमैस्टिया)

3. मानसिक और भावनात्मक लक्षण

चिड़चिड़ापन

डिप्रेशन और चिंता

ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत

आत्मविश्वास में कमी

4. अन्य संकेत

सिरदर्द

आंखों से जुड़ी परेशानी (अगर पिट्यूटरी पर दबाव हो)

कभी-कभी स्तनों से तरल पदार्थ का निकलना (बहुत दुर्लभ लेकिन संभव)

यह समस्या क्यों है गंभीर?

अगर प्रोलैक्टिन लंबे समय तक बढ़ा रहे तो यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम कर देता है. इससे न केवल यौन जीवन प्रभावित होता है, बल्कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियों की ताकत घटती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है. कई मामलों में पुरुष इसे सामान्य कमजोरी समझकर इलाज में देरी कर देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है.

जांच कैसे होती है?

ब्लड टेस्ट से प्रोलैक्टिन लेवल की जांच

थायरॉइड टेस्ट

जरूरत पड़ने पर MRI स्कैन

डॉक्टर की सलाह से ही जांच कराना जरूरी है, क्योंकि कई बार गलत समय पर किया गया टेस्ट गलत रिजल्ट दिखा सकता है

इलाज और मैनेजमेंट

अच्छी बात यह है कि यह समस्या पूरी तरह कंट्रोल और इलाज योग्य है

कारण के अनुसार दवाइयां दी जाती हैं

स्ट्रेस कम करने की सलाह दी जाती है

नींद और लाइफस्टाइल सुधारने पर जोर दिया जाता है

बहुत गंभीर मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है (बहुत कम)

किन बातों का रखें खास ध्यान?

बिना डॉक्टर की सलाह दवा न लें

शराब और नशे से दूरी रखें

नियमित व्यायाम और योग अपनाएं

अगर लंबे समय से थकान या यौन समस्या हो, तो शर्म न करें और डॉक्टर से मिलें

पुरुषों में बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन हार्मोन एक साइलेंट समस्या है, जो धीरे-धीरे शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करती है. सही समय पर पहचान, जांच और इलाज से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को हल्के में न लें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है.

