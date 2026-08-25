बच्चों के कैंसर का बढ़ता बोझ, SAARC के 10 में से करीब 7 केस भारत में, डराती है ये रिपोर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में बच्चों के कैंसर से होने वाली मृत्यु दर हाई-इनकम देशों की तुलना में करीब तीन गुना है. WHO का लक्ष्य 2030 तक दुनियाभर में बच्चों के कैंसर की सर्वाइवल रेट को कम से कम 60 फीसदी तक पहुंचाना है.

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Lancet की स्टडी दक्षिण एशिया में बच्चों के कैंसर के लिए बेहतर कैंसर रजिस्ट्री, शुरुआती पहचान, एक्सपर्ट ट्रिटमेंट और इलाज पूरा कराने की व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत पर जोर देती है.

भारत में बच्चों में कैंसर का बोझ कितना बड़ा है, इसका अंदाजा हाल ही में सामने आई एक स्टडी से लगाया जा सकता है. The Lancet Regional Health ( Southeast Asia) में प्रकाशित एक एनालिसिस के मुताबिक, दक्षिण एशिया के SAARC देशों में होने वाले हर 10 नए बच्चों के कैंसर के मामलों (Childhood Cancer) में करीब 7 मामले भारत से जुड़े हैं. ये एनालिसिस GLOBOCAN 2022 के आंकड़ों पर आधारित है.

स्टडी के मुताबिक, 2022 में 8 SAARC देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव में बच्चों में कैंसर के कुल 37,716 नए मामले सामने आने का अनुमान लगाया गया. इनमें अकेले भारत में 25,939 मामले थे. यानी पूरे क्षेत्र के मामलों में भारत की हिस्सेदारी 68.8 फीसदी रही.

कैंसर से होने वाली मौतों में भी भारत सबसे आगे

सिर्फ नए मामलों में ही नहीं, बच्चों में कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में भी भारत का हिस्सा सबसे ज्यादा है. स्टडी के मुताबिक, 2022 में SAARC क्षेत्र में बचपन के कैंसर से करीब 17,698 मौतें होने का अनुमान था. इनमें 12,028 मौतें भारत में हुईं. कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी करीब 67.9 फीसदी रही. स्टडी के मुताबिक इन आंकड़ों को इस तरह नहीं समझना चाहिए कि भारत के हर 10 बच्चों में से 7 को कैंसर होता है. यह आंकड़ा पूरे SAARC क्षेत्र में अनुमानित मामलों में भारत की हिस्सेदारी बताता है.

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ल्यूकेमिया सबसे आम बचपन का कैंसर

स्टडी में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है. SAARC देशों में बच्चों में ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर सबसे आम कैंसर है. अलग-अलग देशों में यह बचपन के कैंसर के करीब 35 से 50 फीसदी मामलों के लिए जिम्मेदार है. इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) ट्यूमर बच्चों में पाए जाने वाले प्रमुख कैंसर में शामिल हैं, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 12 फीसदी बताई गई है.

बच्चों का कैंसर वयस्कों के कैंसर से काफी अलग होता है. ज्यादातर मामलों में इसके पीछे ऐसे लाइफस्टाइल कारण नहीं होते, जिन्हें माता-पिता आसानी से रोक सकें. इसलिए समय पर बीमारी की पहचान और सही इलाज तक पहुंच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है.

भारत के आंकड़े क्यों इतने ज्यादा हैं?

भारत में मामलों की संख्या अधिक होने की एक बड़ी वजह देश की विशाल आबादी है, लेकिन स्टडी केवल जनसंख्या को ही जिम्मेदार नहीं मानती. दक्षिण एशिया के अलग-अलग देशों में कैंसर की पहचान, मरीजों के रजिस्ट्रेशन, विशेषज्ञ इलाज तक पहुंच और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता में काफी अंतर है.

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यही वजह है कि सिर्फ मरीजों की संख्या देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता. कई बच्चों में बीमारी की पहचान देर से होती है या वे विशेषज्ञ कैंसर केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाते. इलाज की लागत, अस्पताल तक पहुंच और लंबे समय तक इलाज जारी रखने में आने वाली मुश्किलें भी परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं.

बेहतर इलाज और डेटा की जरूरत

Lancet की स्टडी दक्षिण एशिया में बच्चों के कैंसर के लिए बेहतर कैंसर रजिस्ट्री, शुरुआती पहचान, एक्सपर्ट ट्रिटमेंट और इलाज पूरा कराने की व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत पर जोर देती है. खासतौर पर ल्यूकेमिया जैसे कैंसर के लिए स्टैंडर्ड इलाज और बच्चों के इलाज के दौरान परिवारों को लगातार सपोर्ट देना महत्वपूर्ण है.