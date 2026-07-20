भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मिली मंजूरी, अब डेंगू से लड़ाई होगी और भी मजबूत, जानिए पूरी डिटेल

India First Dengue Vaccine: अब भारत डेंगू से मजबूत होकर लड़ाई कर पाएगा क्योकि पहली डेंगू वैक्सीन को अब भारत में मंजूरी दे दी गई है.

Written by: Ritika
Published: July 20, 2026, 2:21 PM IST
(Pic credit-AI)
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India First Dengue Vaccine: बरसात का मौसम आते ही तेजी से डेंगू के बढ़ते मामले सामने आने लगते हैं और हर साल ये मामले बढ़ते ही जाते हैं. इन बढ़ते मामलों के बीच में भारत के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है. भारत को डेंगू के खिलाफ  पहली वैक्सीन अपनी मिल गई है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दी है. कुछ लोग तो डेंगू से अपनी जान भी गवां देते हैं. ये खास वैक्सीन डेंगू से लोगों को बचाने में मदद करती हैं. आइए आपको इस खबर में बताते हैं कि कैसे ये काम करेगी और किसको लेना चाहिए. आइए आपको सब कुछ बताते हैं.

क्या है क्यूडेंगा वैक्सीन?

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डेंगू से हर साल कई सारे लोग अपनी जान को गवां देते हैं और डेंगू पीडित लोगों के लिए अब ये राहत की खबर है. आपको इसके बारे में बता दें कि डेंगू वायरस के चार अलग-अलग प्रकार होते हैं और ये डेंगू वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकार से आपको सुरक्षित कर सकती है. डेंगू वैक्सीन को जापान की टाकेडा फार्मासियुटिकल कंपनी द्वारा बनाया, ये वैक्सीन डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी को कम करेगा. WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है.

किसे लग सकती है यह वैक्सीन?

आपको बता दें इस वैक्सीन को कई देशों में बच्चों और वयस्कों के लिए बनाया गया है इसलिए डेंगू का खतरा उन्ही लोगों को सबसे ज्यादा होता है. किसी व्यक्ति को पहले डेंगू का संक्रमण हुआ है या नहीं इसका इस वैक्सीन से कोई भी लेना-देना नहीं है. इसको लगाने के बाद डेंगू के लक्षणों और गंभीर बीमारी का खतरा कम हो जाता है जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी आपको हो सकती है.

कितनी डोज लगती हैं?

आपको बता दें ये डेंगू वैक्सीन की डोज दो भागों में लगाई जाएगी. दोनों डोज के बीच निर्धारित समय का अंतर भी रखा जाएगा ताकि इम्यूनिटी उस बीच बढ़ सके. ज्यादा जानकारी के लिए आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है.

कैसे करेगी ये डेंगू वैक्सीन काम?

डेंगू वैक्सीन एक बार लगने के बाद आपका शरीर डेंगू के हर कण को मारना शुरू कर देता है और साथ ही साथ ये वैक्सीन शरीर में इंफेक्शन के खतरे को भी काफी हद तक कम कर देती है. वैक्सीन लेने के बाद अस्पताल में एडमिट भी आप शायद ही हो सकते हो.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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