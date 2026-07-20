International Chess Day 2026: सिर्फ खेल नहीं, दिमाग को एक्टिव रखने के लिए भी बेस्ट है शतरंज, रोज सिर्फ 20 मिनट खेलने से मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

International Chess Day 2026: शतरंज का खेल अगर आप रोजाना भी 20 मिनट खेलते हैं, तो आपको 5 जबरदस्त फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/international-chess-day-2026-playing-chess-for-just-20-minutes-a-day-can-offer-these-5-major-benefits-8477896/ Copy

(Pic credit-AI)

International Chess Day 2026: हर साल 20 जुलाई को International Chess Day मनाया जाता है और ये बेहद ही खास होता है. यह दिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक माना जाता है. पहले के लोग इसको खेलना काफी ज्यादा पसंद करते थे. शतरंज को अक्सर दिमाग का खेल कहा जाता है क्योंकि इसमें हर चाल सोच-समझकर इंसान चलता है आपको बता दें ये खेल के साथ-साथ आपकी फिटनेट के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है इसको अगर आप रोजाना खेलते हैं, तो आप अपने दिमाग को रोजाना एक्टिव रख सकते हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग तनाव, भूलने की आदत और फोकस की कमी जैसी समस्याओं से परेशान हैं, वहीं आप रोजाना इस खेल लिए समय निकालकर आप शरीर को फिट बना सकते हैं, आइए आज आपको बताते हैं रोजाना सिर्फ 20 मिनट शतरंज खेलने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं?

रोज 20 मिनट शतरंज खेलने के 5 बड़े फायदे

1. बढ़ता है फोकस

अगर आप रोजाना 20 मिनट शतरंज खेलते हैं, तो आपका फोकस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है. अगर आपका ध्यान बार-बार भटकता है या किसी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं लगा पाते है, तो ये खेल आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होता है.

2. तनाव कम

इस खेल को बच्चों से लेकर बड़े काफी ज्यादा चाव से खेलना पसंद करते हैं. रोजाना खेलने से आपके दिमाग का भार थोड़ा सा कम होता है और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को भी फिट रखने का काम करता है. आपको इसको रोजाना जरूर खेलना चाहिए.

3. निर्णय लेने की क्षमता बेहतर

शतरंज को खेलते समय हमें अपनी सोच-समझ से चीजों को आगे लेकर चलना होता है और इसे रोजाना खेलने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता काफी ज्यादा बेहतर होती है. जीवन में हर दिन हमें कई छोटे-बड़े फैसले लेने पड़ते हैं आपको इस खेल से मदद मिल सकती है.

4. याददाश्त होती है मजबूत

अगर आप धीरे-धीरे चीजों को भूलने लगे हैं, तो आप रोजाना 20 मिनट शतरंज के खेल को खेल सकते हैं. खिलाड़ी को अलग-अलग मोहरों की चाल से चलकर चीजों को याद रखना होता है, अगर आप ये खेलते हैं, तो आप इससे काफी मदद मिलेगी.

5. समस्या सुलझाने में मदद

अगर आप किसी भी समस्या में फंस गए हैं और आपको सोचने-समझने में दिक्कत होती है, तो आपको रोजाना 20 मिनट शतरंज के खेल को खेलना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.