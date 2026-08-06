3 महीने से नहीं आए पीरियड्स? शरीर दे रहा हो सकता है बड़ा अलर्ट, तुरंत कराएं ये जांच

Irregular Periods causes: पीरियड्स का अनियमित होना हमेशा सामान्य नहीं होता। अगर कई महीनों से आपकी डेट बदल रही है, ब्लीडिंग असामान्य है या पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो यह हार्मोनल या दूसरी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

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21 से 35 दिनों का पीरियड्स साइकिल सामान्य माना जाता है

PCOS, थायरॉयड, तनाव और हार्मोनल असंतुलन अनियमित पीरियड्स की बड़ी वजह हो सकते हैं

3 महीने तक पीरियड्स न आएं या ब्लीडिंग असामान्य हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

समय पर जांच और सही इलाज से ज्यादातर मामलों में समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है

पीरियड्स महिलाओं के जीवन का अहम हिस्सा माने जाते हैं, इस दौरान गंभीर दर्द से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन कई बार पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और रेगुलर नहीं आते हैं. हालांकि कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं. जो बाद में बड़ी परेशानी का कारण बनता है. आइए डॉ. मन्नन गुप्ता (चेयरमैन और HOD-ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, एलेंटिस हेल्थकेयर, नई दिल्ली) से जानते हैं कि कब ये चिंताजनक हो जाता है और कब दिखाएं डॉक्टर को.

डॉ. मन्नन गुप्ता ने बताया कि कई महिलाओं को समय-समय पर अनियमित पीरियड्स की समस्या होती है, जो आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं है. हालांकि अगर आपका साइकिल लंबे समय से अनियमित है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सामान्य साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच होती है अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स अक्सर समय पर नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण का पता लगाना ज़रूरी है ताकि आप इससे जुड़ी किसी भी समस्या का इलाज कर सकें.

हो सकते हैं ये कारण-

अनियमित पीरियड्स के कई कारण हो सकते हैं, अनियमित मासिक धर्म चक्र के कुछ सबसे आम कारणों में हार्मोनल असंतुलन, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), थायराइड की समस्या, बहुत ज़्यादा तनाव, तेज़ी से वज़न बढ़ना या कम होना, बहुत ज़्यादा व्यायाम करना, कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट और प्रजनन से जुड़ी कुछ स्थितियां शामिल हैं. कुछ मामलों में, पीरियड्स शुरू होने के बाद पहले साल या मेनोपॉज़ के दौरान साइकिल का अनियमित होना सामान्य बात है.

अगर आपके पीरियड्स तीन महीने या उससे ज़्यादा समय से नहीं हुए हैं, अगर हर महीने आपकी साइकिल की अवधि अलग-अलग होती है, या अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग सामान्य से ज़्यादा या कम हो रही है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, साथ ही, दर्दनाक लक्षणों जैसे कि पीरियड्स के बीच बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या गर्भवती होने में कठिनाई पर भी ध्यान दें. अनियमित साइकिल कभी-कभी बांझपन का कारण बन सकती है या ऐसी बीमारियों का संकेत हो सकती है जिनका समय पर पता लगाकर इलाज किया जाना चाहिए.

ब्लड टेस्ट करवाएं-

हमारे डॉक्टर हार्मोन और थायरॉयड हार्मोन के स्तर की जांच के लिए ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं. PCOS या प्रजनन से जुड़ी अन्य समस्याओं की जांच के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है, हर मामले का इलाज पता चले कारणों के आधार पर किया जाता है, ज़्यादातर मामलों में, जीवनशैली में सही बदलाव करने से साइकिल को नियमित करने में मदद मिलती है. कुछ स्थितियों में, रूटीन बदलने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के अलावा इलाज के अन्य तरीकों की ज़रूरत पड़ सकती है.

हालांकि अनियमित पीरियड्स हमेशा किसी बीमारी का संकेत नहीं होते हैं, फिर भी इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर यही स्थिति कई महीनों तक बनी रहती है या इसके साथ कोई अन्य नकारात्मक लक्षण भी दिखते हैं, तो समस्या का कारण जानने और गंभीर परिणामों से बचने के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.