क्या Ajinomoto सच में है 'स्लो पॉइजन'? जानिए कितनी मात्रा तक MSG खाना माना जाता है सुरक्षित

Is Ajinomoto Really Harmful: विशेषज्ञों के मुताबिक सीमित मात्रा में इसका सेवन आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन रोज़ाना प्रोसेस्ड और फास्ट फूड के जरिए अधिक MSG और सोडियम लेना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

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डॉक्टर के अनुसार सीमित मात्रा (करीब 1 ग्राम) में MSG का सेवन सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है

समस्या तब बढ़ती है जब रोज़ाना प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और फास्ट फूड के जरिए अधिक MSG और सोडियम लिया जाए

ज्यादा सेवन से कुछ लोगों में सिरदर्द, प्यास, फ्लशिंग और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं

हाई ब्लड प्रेशर, किडनी या दिल के मरीजों को MSG और हाई-सोडियम फूड्स का सेवन सीमित रखना चाहिए

अजीनो मोटो या Monosodium Glutamate (MSG) को कुछ लोग इसे पूरी तरह शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे फ्लेवर इनहैंसमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं. MSG का प्रभाव मुख्य रूप से इसकी quantity, consumption frequency और इंसान की हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है.

डॉ. प्रमोद चंद्र (डायरेक्टर, स्टार बायो फार्मा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड) बताते हैं कि MSG एक फ्लेवर इनहैंसमेंट है, जिसे खाने के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. यह glutamic acid का sodium salt होता है, जो नैचुरली कई चीजों जैसे टमाटर, मशरूम, चीज और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है. इसलिए किसी भी फूड इंग्रेडिएंट की तरह MSG का भी इस्तेमाल बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया जाना चाहिए.

कितनी मात्रा तक MSG का सेवन सुरक्षित माना जाता है?

Food safety organisations जैसे WHO और FAO ने MSG को जनरल यूज़ के लिए सुरक्षित माना है. इसके लिए कोई फिक्स डेली लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि सामान्य भोजन में इसका सेवन आमतौर पर कम मात्रा में होता है. एक हेल्दी अडल्ट अगर कभी-कभी खाने में थोड़ी मात्रा में MSG (1g) का सेवन करता है तो आमतौर पर यह चिंता का कारण नहीं माना जाता, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब किसी व्यक्ति की डाइट में लगातार ज्यादा मात्रा में MSG वाले processed foods शामिल हो जाते हैं.

डॉ. प्रमोद चंद्र कहते हैं कि कई लोग instant noodles, packaged snacks, sauces, fast food और restaurant foods का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, जिनमें flavour enhancers और sodium की मात्रा अधिक हो सकती है, इसलिए केवल MSG ही नहीं बल्कि पूरा डाइट पैटर्न को ध्यान में रखना जरूरी है.

कितना सेवन ज्यादा माना जा सकता है?

अगर रोजाना बड़ी मात्रा में MSG foods लेता है, तो यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. Instant noodles का बार-बार सेवन, packaged snacks और chips, processed sauces और ready-to-eat foods, ज्यादा fast food consumption, ऐसे restaurant foods जिनमें flavor enhancer का अधिक उपयोग होता है, उन foods में MSG के अलावा ज्यादा sodium, unhealthy fats, preservatives और कम nutritional value भी हो सकते हैं, जो लंबे समय में स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं.

ज्यादा MSG सेवन से क्या समस्याएं हो सकती हैं?

कुछ लोगों में अधिक मात्रा में MSG सेवन करने के बाद कुछ टेंपरेरी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, इन्हें कई बार MSG symptom complex कहा जाता है. सिरदर्द, चेहरे पर गर्माहट या flushing महसूस होना, ज्यादा प्यास लगना, कमजोरी या बेचैनी महसूस होना, कुछ लोगों में heart palpitations जैसा महसूस होना या कई तरह के लक्षण दिखाई दें, यह जरूरी नहीं है. कई लोग MSG का सेवन बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा sodium वाले foods का लंबे समय तक अधिक सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा, शरीर में पानी जमा होना (Water retention), दिल की सेहत पर गलत प्रभाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं. खासतौर पर ऐसे लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए जिन्हें पहले से हाइपरटेंशन, किडनी की परेशानी या दिल से जुड़ी परेशानियां हैं.

किन लोगों को MSG सेवन में सावधानी रखनी चाहिए?

कुछ लोगों को MSG और ज्यादा sodium वाले foods को सीमित मात्रा में लेना चाहिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर, किडनी से जुड़ी समस्याएं , दिल की बीमारियां, MSG खाने के बाद डिस्कंफर्ट या एलर्जी जैसे लक्षण महसूस होते हैं, ऐसे लोगों को अपनी डाइट को लेकर डॉक्टर या nutrition expert की सलाह लेना बेहतर होता है.