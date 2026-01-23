Hindi Health

Is Drinking Water Right Before Sleeping Good Or Bad Know The Truth

क्या सोने से ठीक पहले पानी पीना सही होता या गलत? आज जान लीजिए सच

कहते स्वस्थ रहने के लिए दिनभर में 8 गिलास पानी पीना, ऐसे में हम में से कई लोग रोजाना सोने से पहले भी पानी पीते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिस सही है? आइए जानते हैं.

पानी हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है. हेल्दी शरीर के लिए सही मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है, ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो हर व्यक्ति को दिनभर में कम से कम 8 गिलास पानी तो जरूर पीना चाहिए. हम दिनभर तो पानी पीते ही ही हैं, लेकिन अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या सोने से पहले पानी पीना सही है? क्या ये आदत शरीर के लिए फायदेमंद है या नहीं? कहीं ये हमारी नींद तो नहीं खराब कर देगी? ये सारे सवाल अक्सर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं.

अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है तो आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे. अक्सर दिनभर की थकान रे बाद जब हम बेड पर जाते हैं तो फोन स्क्रॉल करते हैं और दिनभर की अपडेट के बारे में जानते हैं. ऐसे में अचानक याद आता है कि अरे या आज तो दिनभर भागदौड़ के चक्कर में कम पानी पिया है, इसके चलते हम सोने से पहले सोचते हैं कि चलो अब पानी पी लेता हूं और पानी गटक लेते हैं. फिर वापस लेटकर अच्छा लगता है कि चलो आज का पानी पीने का कोटा पूरा हुआ. हालांकि दिमाग में ये सवाल भी आता है कि कहीं रात में बार-बार बाथरूम न जाना पड़ जाए, जिससे नींद टूटे ऐसे में समझ नहीं आता है कि सोने से पहले पानी पियूं या नहीं?

सोने से पहले पानी पीने के फायदे

पानी को हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है. ये जोड़ों को चिकना रखता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है और हर सेल को काम करने में मदद करता है. रात भर नींद में हम 7-8 घंटे बिना पानी पिए रहते हैं. इस दौरान सांस से, पसीने से थोड़ा-बहुत पानी निकल जाता है अगर दिनभर पानी कम पिया हो तो सोने से पहले थोड़ा पानी पीना फायदेमंद हो सकता है.

शरीर रहता है हाइड्रेटेड-

जब हम रात में सोने से पहले पानी पीते हैं तो हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है. कई स्टडीज (जैसे Sleep Foundation और NIH की रिसर्च) बताती हैं कि सोने से पहले पानी पीने से रात भर डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है. खासकर गर्म जगहों पर, एसी में सोने वालों या ज्यादा पसीना आने वालों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है. इसके कारण सुबह उठकर मुंह सूखा-सूखा या थकान महसूस नहीं होती.

डिटॉक्स और बॉडी क्लीनिंग में मददगार-

अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो इससे बॉडी को डिटॉक्टर करने में मदद मिलती है. दरअसल में सोते वक्त शरीर खुद को रिपेयर करता है, टिश्यू ठीक करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. पानी इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, इससे स्किन बेहतर दिखती है, डाइजेशन सुधरता है और सुबह फ्रेश फील होता है. कुछ रिसर्च बताते हैं कि अच्छे हाइड्रेशन से मूड भी बेहतर रहता है.

दिल और ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा-

जिन लोगों को दिल से जुड़ी परेशानियां हैं या फिर ब्लड प्रेशर की परेशानी रहती है, उनके लिए सोने से पहले पानी पीना अच्छा हो सकता है. पानी पीने से ब्लड पतला रहता है, जिससे दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है. कुछ स्टडीज में बताया गया है कि अच्छी हाइड्रेशन से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. रात में थोड़ा पानी पीने से दिल पर कम स्ट्रेस पड़ता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से हाई बीपी या हार्ट इश्यू वाले हैं.

Add India.com as a Preferred Source

बेहतर होता है ब्रेन फंक्शन-

जिन लोगों को अक्सर चिड़चिड़पन या फिर सिर दर्द की शिकायत रहती है उनके लिए सोने से पहले पानी पीना अच्छा हो सकता है. दरअसल में जब हम कम पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, जिससे मूड खराब होता है और सिरदर्द की परेशानी शुरू हो जाती है. पानी पीने से ये प्रॉब्लम कम होती है. एक स्टडी में पाया गया कि पानी की मात्रा बढ़ाने से पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं और नींद के दौरान REM स्लीप बेहतर हो सकती है.

ज्यादा पानी पीने के बड़े साइड इफेक्ट्स –

बार-बार बाथरूम जाना-

ये बात स्वाभाविक है कि जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है, जिससे नींद बार-बार टूटती है. ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है. ज्यादा पानी से ब्लैडर भर जाता है, रात में 2-3 बार उठना पड़ता है. नींद बार-बार टूटती है, डीप स्लीप नहीं मिलती. इसका इम्पैक्ट हमारी सुबह पर पड़ता है, इससे सुबह थकान, चिड़चिड़ापन, कम एनर्जी महसूस होती है. कई लोग इसी वजह से रात का पानी कम कर देते हैं.

नींद की क्वालिटी खराब होना-

अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद जरूरी है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जब हम रात में बार-बार उठते हैं तो स्लीप साइकल बिगड़ती है. अगले दिन कॉन्सन्ट्रेशन कम, मूड ऑफ, काम में मन नहीं लगता. रिसर्च बताती है कि नींद डिस्टर्बेंस से लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं.

ओवरहाइड्रेशन-

वैसे तो ये परेशानी रेयर मामलों में होती है. बहुत कम मामलों में एकदम ज्यादा पानी से सोडियम लेवल कम हो सकता है, मेडिकल की भाषा में इसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं. इससे सिरदर्द, कन्फ्यूजन, उल्टी या गंभीर केस में खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आमतौर पर 1-2 गिलास से ऐसा नहीं होता, ये तब होता है जब कोई बहुत ज्यादा पी ले.

सही बैलेंस कैसे बनाएं?

अब सवाल उठता है कि आखिर पानी पीने की सही मात्रा को कैसे पहचानें?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सुबह से शाम तक थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें. कुल 2-3 लीटर का टारगेट रखें, हालांकि ये भी हर व्यक्ति के वजन, एक्टिविटी पर निर्भर करता है.

सोने से 1-2 घंटे पहले रुक जाएं – कोशिश करें कि सोने से 1-2 घंटे से पहले पानी पी लें, इसके बाद सिर्फ जरूरत हो तो छोटा गिलास पानी पिएं, ज्यादा न पिएं.

शरीर की सुनें – अगर रात में बार-बार उठना पड़ता है तो सोने से 3 4 घंटे पहले ही इसपर ब्रेक लगा दें.

गुनगुना vs ठंडा – कोशिश करें कि गुनगुना पानी पिएं, ये पाचन बेहतर करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है. ठंडा पानी भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ठंडा न पिएं.

खास केस – अगर प्रेग्नेंसी, किडनी इश्यू या कोई मेडिकल कंडीशन है तो इस बारे में डॉक्टर से बातत जरूर करें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें