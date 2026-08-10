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क्या रोजाना घी खाना सेहत के लिए सही है? खाने से पहले जरूर जान लें सेहत से जुड़ी जरूरी बातें

Ghee Benefits: अगर आप अपनी डाइट में रोजाना घी को शामिल करते हैं, तो आइए आपको बताते हैं ये सही है या नहीं?

Written by: Ritika
Published: August 10, 2026, 9:08 AM IST
क्या रोजाना घी खाना सेहत के लिए सही है? खाने से पहले जरूर जान लें सेहत से जुड़ी जरूरी बातें

Ghee Benefits: अधिकतर लोग अपने खाने में घी का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं और ये आज से ही नहीं बल्कि सदियों से ही ये चला आ रहा है. दाल में तड़का लगाना हो, रोटी पर घी लगाना हो या फिर किसी मिठाई का स्वाद बढ़ाना हो, घर की रसोई में घी का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, तभी थोड़ा स्वाद देखने के लिए मिल सकता है. ऐसा भी कहा जाता है कि सीमित मात्रा में घी खाने से शरीर को ऊर्जा मिल सकती है अगर आप भी रोजाना घी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं आखिर रोजाना अपनी डाइट में घी को शामिल करना सही है या नहीं. आपको अपनी सेहत से जुड़ी बातें जरूर जान लेनी चाहिए.

घी एक तरह का वसा यानी फैट होता है और इसमें कैलोरी की भी काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है. घी को पूरी तरह से नुकसानदायी मानना बिल्कुल भी गलत होगा. इसे जरूरत से ज्यादा खाना भी सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता. ऐसा करना सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी भी हो सकता है. घी आपकी डाइट का हिस्सा हो सकता है, मगर इसकी मात्रा और आपकी पूरी डाइट का संतुलन रखना भी फायदेमंद होता है.

और पढ़ें: रोजाना सुबह के समय 1 चम्मच घी खाने से शरीर में क्या होगा? मिल सकते हैं ये फायदे

घी खाने के फायदे

1. शरीर को ऊर्जा

अगर आप रोजाना अपनी डाइट में घी को शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं और साथ ही साथ शरीर को ऊर्जा देने में भी ये आपकी मदद कर सकते हैं. शारीरिक रूप से एक्टिव लोगों के लिए संतुलित डाइट में फैट शामिल करना बेस्ट है.

2. डाइट में फैट को शामिल

फैट शरीर में ऊर्जा के अलावा कई महत्वपूर्ण तरीकों से काम करने में मददगार साबित होता है इसलिए आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आपको काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. फैट का स्रोत और उसकी मात्रा दोनों महत्वपूर्ण मानी जाती है.

3. खाने का स्वाद

अगर आप अपने खाने के स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में घी को जरूर शामिल कर सकते हैं. यह साधारण खाने का स्वाद और खुशबू को बढ़ाने में मददगार साबित होता है. आपको जरूर शामिल करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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