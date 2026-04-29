Hindi Health

Is It Normal To Have Periods Twice A Month Know The Reasons And What To Do From Your Doctor

क्या महीने में 2 बार पीरियड्स आना नॉर्मल है? डॉक्टर से जानें कारण और क्या करना चाहिए

वैसे तो लगभग हर महिला को महीने में एक बार पीरियड्स होते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे लड़कियां भी होती हैं जिन्हें दो बार पीरियड्स होने की शिकायत होती है. ऐसे में चलिए डॉक्टर से जानते हैं इसके पीछे के कारण

आमतौर पर महिलाओं पीरियड साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच होती है अगर किसी महिला की साइकिल छोटी है, जैसे 21–24 दिन तो उसे एक ही महीने में दो बार पीरियड्स आ सकते हैं. ऐसे मामलों में यह पूरी तरह सामान्य हो सकता है और इसमें चिंता की जरूरत नहीं होती. आइए डॉ. काजल सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं इससे कैसे बचें.

हो सकते हैं ये कारण-

डॉ. काजल सिंह बताती हैं कि वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी साइकिल पहले नियमित था और अचानक महीने में दो बार ब्लीडिंग होने लगी है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यह शरीर का एक संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है. इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं. सबसे सामान्य कारण है हार्मोनल असंतुलन. महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन पीरियड्स को नियंत्रित करते हैं, अगर इनका संतुलन बिगड़ जाए, तो पीरियड्स समय से पहले या बार-बार आ सकते हैं. यह समस्या खासकर किशोरावस्था (टीनएज) या मेनोपॉज के आसपास ज्यादा देखने को मिलती है.

दूसरा कारण-

दूसरा कारण हो सकता है तनाव (stress). आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है, ज्यादा तनाव लेने से शरीर के हार्मोन प्रभावित होते हैं, जिससे पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और महीने में दो बार भी आ सकते हैं.

तीसरा कारण-

Add India.com as a Preferred Source

तीसरा कारण है अचानक वजन का बढ़ना या घटना, शरीर का वजन सीधे तौर पर हार्मोन पर असर डालता है अगर आपने हाल ही में बहुत तेजी से वजन कम किया है या बढ़ाया है, तो इसका असर आपके मासिक चक्र पर पड़ सकता है.

कुछ मामलों में यह समस्या किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है, जैसे Polycystic Ovary Syndrome (पीसीओएस), इसमें अंडाशय में छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं और हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं. इसी तरह Thyroid disorder भी पीरियड्स को प्रभावित कर सकता है.

कई बार गर्भनिरोधक गोलियों (birth control pills) का इस्तेमाल शुरू करने या बंद करने से भी ब्लीडिंग पैटर्न बदल सकता है. इसके अलावा, गर्भाशय में कोई समस्या जैसे पॉलिप या फाइब्रॉइड भी बार-बार ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं.

अब सवाल यह है कि क्या यह स्थिति खतरनाक होती है? हर बार नहीं. अगर यह एक-दो बार हुआ है और फिर साइकिल सामान्य हो गया है, तो यह ज्यादा गंभीर नहीं होता, लेकिन अगर लगातार दो-तीन महीने तक ऐसा हो रहा है, या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, दर्द हो रहा है, या कमजोरी महसूस हो रही है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है.

हो सकती हैं ये परेशानियां-

बार-बार ब्लीडिंग होने से शरीर में खून की कमी (एनीमिया) हो सकती है. इससे चक्कर आना, थकान, सांस फूलना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है.

ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

सबसे पहले घबराएं नहीं. अपने पीरियड्स का रिकॉर्ड रखें कब शुरू हुआ, कितने दिन चला, कितना ब्लीडिंग हुआ. यह जानकारी डॉक्टर को सही कारण समझने में मदद करती है.

दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें. संतुलित आहार लें, जिसमें आयरन और विटामिन्स भरपूर हों. हरी सब्जियां, फल, दालें और पानी का सही मात्रा में सेवन करें. रोजाना हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद भी जरूरी है.

तीसरा, अगर समस्या बार-बार हो रही है, तो किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें. डॉक्टर जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या अन्य जांच करवाकर सही कारण पता कर सकते हैं और उसी के अनुसार इलाज शुरू करते हैं.

हर महिला का शरीर अलग होता है. इसलिए पीरियड्स का पैटर्न भी अलग हो सकता है. महीने में दो बार पीरियड्स आना हमेशा खतरनाक नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं है.

अपने शरीर के संकेतों को समझें, समय पर कदम उठाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें. सही जानकारी और थोड़ी सावधानी से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकती हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें