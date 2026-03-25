By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या रोज अंडा खाना सही है? GYM जाने वाले दें ध्यान! डॉक्टर ने बताया 14 दिन लगातार Eggs खाने से क्या होता है
हम में से कई लोग रोजाना अंडे खाते हैं, खासकर जिम जाने वाले लोग, लेकिन क्या आपको पता है इसका सफेद भाग ही नहीं बल्कि पीला भाग भी शरीर को कई फायदे पहुंचाता है? आइए AIIMS के डॉक्टर से जानते हैं कैसे.
अंडों को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है, हम में से कई लोग इसे रोजाना ब्रेकफास्ट में लेते हैं साथ ही साथ जिम जाने वाले लोग भी इसे रोजाना खाते हैं. लोग अंडों को इसीलिए भी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, मसल्स बनाने में मदद करते हैं और पेट लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं. लोग इसे तरह-तरह तरीकों से खाते हैं, कुछ इसे उबालकर खाते हैं तो कुछ ऑमलेट बनाकर या सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या हर रोज अंडे खाना ठीक है?
इसका जवाब कैलिफोर्निया के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (जिन्होंने AIIMS, Harvard और Stanford से ट्रेनिंग ली है) ने दिया है, उन्होंने बताया कि अगर आप 14 दिन तक रोजाना अंडे खाते हैं तो आपके शरीर में कई अच्छे बदलाव आ सकते हैं. 14 दिन तक रोज अंडे खाने से शरीर में क्या होता है चलिए जानते हैं?
1. दिमाग तेज होता है और फोकस बढ़ता है-
जब आप रोजाना अंडे खाते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है साथ ही साथ फोकस इंप्रूव होता है. अंडों में कोलाइन नाम का पोषक तत्व बहुत ज्यादा होता है, यह कोलाइन शरीर में एसिटाइलकोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, जो याददाश्त और एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है, रोजाना अंडे खाने से दिमाग तेजी से काम करता है.
2. कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में सुधार-
जिन लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनके लिए अंडों का सेवन अच्छा हो सकता है, अक्सर लोग अंडे खाने से डरते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन डॉ. सेठी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों में अंडे HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) बढ़ाते हैं, इससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है.
3. आंखों की लिए अच्छा-
हम में से कई लोग अंडे की जर्दी को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अंडे की जर्दी में ल्यूटिन और जियाजैंथिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली नीली रोशनी को फिल्टर करते हैं और लंबे समय तक आंखों को स्वस्थ रखते हैं.
4. त्वचा, बाल और नाखून के लिए बढ़िया-
आज के समय में अधिकतर लोग बालों के गिरने से परेशान रहते हैं, लेकिन अंडा आपकी इस समस्या को सॉल्व कर सकता है. अंडों में सल्फर वाले अमीनो एसिड होते हैं, जो शरीर में केराटिन नामक प्रोटीन बनाते हैं. केराटिन त्वचा, बाल और नाखूनों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है. हालांकि सिर्फ सफेद भाग खाना ठीक नहीं है, पूरा अंडा खाएं. बहुत से लोग सिर्फ अंडे का सफेद भाग खाते हैं और जर्दी फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जर्दी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लेकिन डॉ. आलोक चोपड़, कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये धारणा गलत है. अंडे का सफेद भाग खाने से इन्फ्लेमेटरी समस्या हो सकती है.
अगर आप स्वस्थ हैं तो रोज 1-2 अंडे खा सकते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म बिगड़ता नहीं, बल्कि इससे कई फायदे होते हैं, हालांकि जो लोग अंडा नहीं खाते वो सोया से बनी चीजें खा सकते हैं, जैसे टोफू, टेम्पे और एडामेम सबसे करीब प्रोटीन स्रोत हैं. अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या कोई अन्य बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही रोज अंडे खाएं.