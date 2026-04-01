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Is It Really Right To Eat Fruits By Sprinkling Black Salt On Them Know What Research Says

क्या वाकई फलों पर काला नमक छिड़ककर खाना सही है? रिसर्च में आई चौंकाने वाली बात

Should you sprinkle black salt on fruits: हम में से कई लोगों फलों पर काला नमक डालकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये क्या वाकई में फायदा करता है या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे.

Should you sprinkle black salt on fruits: गर्मियों में लोग फलों का सेवन धड़ल्ले से करते हैं, लोग इसे अलग-अलग तरीकों से खाते हैं. हालांकि इन्हें सादा खाने में मजा नहीं आता है, ऐसे में लोग इसपर चाट मसाला या काला नमक छिड़ककर खाते हैं. इससे इसका स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाता है. साथ ही साथ इससे पाचन भी अच्छा होता है. वैसे तो हम फलों पर काले नमक को छिड़कर खाना हेल्दी समझते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में सही है? या ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है? आइए जानते हैं रिसर्च क्या कहता है?

काला नमक क्या है?

पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर काला नमक क्या होता है? इसक स्वाद नॉर्मल नमक से थोड़ा अलग होता है. काला नमक में सोडियम थोड़ा कम होता है और आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. हम में से कई लोग काले नमक को फलों पर छिड़कर खाते हैं. कई रिसर्च और आयुर्वेद एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फलों पर काला नमक छिड़कर खाने से कुछ फायदे शरीर को मिल सकते हैं.

होते हैं ये फायदे-

आयुर्वेद की मानें तो काला नमक के सेवन से पित्त (bile) बनाने में मदद करता है, जिससे खाना अच्छे से पच जाता है. जिन लोगों को ब्लोटिंग और गैस की समस्या होती है, उनके लिए काले नमक का सेवन अच्छा हो सकता है. कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि इससे न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होते हैं.

दरअसल में काला नमक फलों के साथ मिलाने से शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख सकता है. काला नमक डालने से फल ज्यादा काले नहीं पड़ते हैं. गर्मी में पसीना ज्यादा आने पर शरीर में पानी और नमक का बैलेंस बिगड़ जाता है। काला नमक इसमें मदद कर सकता है, सामान्य नमक की तुलना में इसमें सोडियम थोड़ा कम होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है.

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हो सकते हैं ये नुकसान-

वैसे तो काला नमक सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप इसका सेवन जरूरत से ज्यादा करते हैं तो ये नुकसान पहुंचा सकता है. ध्यान रखें रोजाना 3 ग्राम से ज्यादा इसका सेवन न करें. इससे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, पेट में जलन या दस्त की समस्या हो सकती है. साथ ही साथ जो लोग ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या या हाई सोडियम डाइट वाले हैं वो डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें. ज्यादा मात्रा में सल्फर से सिरदर्द, थकान या पेट की समस्या हो सकती है.

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