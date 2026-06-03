सिरदर्द हो या बदन दर्द, क्या आप भी हर बात पर खा लेते हैं Painkiller? पहले जान लें इसके गंभीर नुकसान

अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही सिर दर्द या कोई पेन होता है तो हम Painkiller खा लेते हैं, हालांकि क्या ऐसा करना हमेशा सही है? नहीं तो चलिए हम डॉक्टर से जानते हैं.

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आजकल कम उम्र में ही शरीर दर्द की शिकायत तेजी से बढ़ रही है. 20 से 30 साल के लोग भी गर्दन दर्द, कमर दर्द, कंधों में जकड़न और मसल्स में थकान जैसी दिक्कतों से परेशान रहने लगे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है घंटों लैपटॉप पर काम करना, लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना, खराब पोस्चर, कम फिजिकल एक्टिविटी और ठीक से नींद न लेना. Mr. Surya Maguluri (Co-founder & CTO, CURAPOD) ने बताया कि ऐसे में ज्यादातर लोग दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले Painkiller लेते हैं. दवा ली और फिर दोबारा काम में लग गए. धीरे-धीरे यह आदत बनती जा रही है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कभी-कभार दर्द की दवा लेना अलग बात है, लेकिन रोजमर्रा के दर्द में लगातार Painkiller लेना चिंता की वजह बन सकता है.कई लोग सिर्फ तुरंत आराम चाहते हैं, लेकिन दर्द आखिर क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं देते.

शरीर दर्द को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी-

डॉक्टर्स मानते हैं कि दर्द कई बार शरीर का एक संकेत होता है. गलत पोस्चर, लगातार स्ट्रेन, तनाव, कमजोर मांसपेशियां और लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से शरीर दर्द शुरू हो सकता है, अगर इन संकेतों को लगातार नजरअंदाज किया जाए, तो इसका असर धीरे-धीरे शरीर की मूवमेंट, मसल हेल्थ और ओवरऑल फिटनेस पर पड़ सकता है.

बार-बार Painkiller लेने से क्या हो सकता है नुकसान?

विशेषज्ञों का मानना है कि इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन जैसी सामान्य दर्द निवारक दवाएं, जिन्हें एनएसएआईडी कहा जाता है, अगर लंबे समय तक नियमित रूप से ली जाएं तो पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इनसे पेट में जलन, अल्सर और कई मामलों में रक्तस्राव का खतरा भी हो सकता है. कुछ मामलों में गुर्दे और यकृत पर भी प्रभाव देखने को मिलता है.

कुछ शोध में ज्यादा दर्द निवारक दवाएं लेने को हृदय से संबंधित समस्याओं के बढ़ते खतरे से भी जोड़ा गया है, वहीं, एसिटामिनोफेन जैसी दवाएं, जिन्हें लोग आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, वे भी जरूरत से ज्यादा लने पर यकृत को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना बन रहा है आम-

आजकल कई युवा बिना डॉक्टर से पूछे खुद ही दवाएं लेने लगते हैं, उन्हें लगता है कि रोज का शरीर दर्द मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा है, लेकिन इसी वजह से कई बार असली समस्या की पहचान देर से हो पाती है. जब तक लोग सही इलाज तक पहुंचते हैं, तब तक शरीर में स्ट्रेन और दर्द पहले से ज्यादा बढ़ चुका होता है.

बदलती लाइफस्टाइल भी है बड़ी वजह-

एक ही जगह घंटों बैठे रहना, गलत तरीके से काम करना और लगातार स्क्रीन से जुड़े रहना शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों पर लगातार दबाव डालता है. धीरे-धीरे शरीर रिकवरी करने की बजाय उसी स्ट्रेन के साथ एडजस्ट करने लगता है. यहीं वजह है कि अब कम उम्र में भी लोग रोज शरीर दर्द की शिकायत करने लगे हैं.

अब लोग सिर्फ तुरंत राहत नहीं, Recovery पर भी दे रहे हैं ध्यान-

अब पेन मैनेजमेंट को लेकर लोगों की सोच बदल रही है, सिर्फ तुरंत राहत पाने की बजाय लोग लॉन्ग टर्म रिकवरी और प्रिवेंशन पर भी फोकस कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नियमित स्ट्रेचिंग, काम के बीच छोटे ब्रेक लेना, सही पोस्चर में बैठना, अच्छी नींद लेना और बॉडी को एक्टिव रखना काफी मदद कर सकता है. इसके साथ-साथ अब नॉन इनवेसिव रिकवरी सॉल्यूशंस को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है. फिजियोथेरेपी और पोस्चर करेक्शन के अलावा वियरेबल रिकवरी डिवाइस और लाइट बेस्ड थेरेपी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है. रेड और नियर इन्फ्रारेड लाइट थेरेपी जैसी तकनीकों को ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने, सूजन कम करने और बॉडी की नेचुरल रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि युवा अब ऐसे सॉल्यूशंस चाहते हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और जो लंबे समय तक शरीर को बेहतर सपोर्ट दे सकें. रोज होने वाले शरीर दर्द को नजरअंदाज करना सही नहीं है, खासकर कम उम्र में. समय रहते शरीर के संकेतों को समझना और लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करना आगे चलकर बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है.