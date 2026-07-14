क्या लॉन्ग कोविड दिमाग के डोपामाइन हार्मोन पर डाल रहा है बुरा असर? बढ़ सकती है परेशानी, नई स्टडी

Dopamine Hormone Research: क्या कोविड-19 संक्रमण का लंबे समय तक रहना इससे हमारे दिमाग के डोपामाइन हार्मोन पर कुछ असर पड़ सकता है, आइए आपको इससे जुड़ी एक नई स्टडी के दावे के बारे में बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

Dopamine Hormone Research: कोविड-19 संक्रमण अब भी भारत में मंडरा रहा है और कई मरीज भी पाए जा रहे हैं. कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कई लोग महीनों तक थकान, याददाश्त में कमी का शिकार हुए हैं. इस स्थिति को लॉन्ग कोविड ही कहा जाता है. अब एक नई स्टडी में सामने आया है कि लॉन्ग कोविड का असर आपके दिमाग पर काफी तेजी से पड़ सकता है. लॉन्ग कोविड, जिसमें कोविड-19 के तंत्रिका संबंधी लक्षण भी नजर आते हैं, जिसमें दिमाग में धुंधलापन और थकान, संक्रमण ये चीजें बनी रहती है. मस्तिष्क में डोपामाइन-रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है. ईबायोमेडिसिन पत्रिका के अनुसार कनाडा के सेंटर हेल्थ में इसके बारे में अच्छे से काफी रिसर्च हुई है, जिसके बारे में हम आपको इस खरब में बताते हैं कि क्या सच में इसका बुरा असर हमारे दिमाग पर काफी ज्यादा पड़ सकता है. आइए आप भी जान लीजिए.

लॉन्ग कोविड का खतरा दिमाग में?

eBioMedicine में प्रकाशित के अनुसार लॉन्ग कोविड से पीड़ित 24 लोगों और 43 स्वस्थ व्यक्तियों में डोपामाइन न्यूरॉन को अच्छे से मापने के लिए पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) ब्रेन इमेजिंग का उपयोग किया गया और फिर ये देखा गया है कि स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में, लॉन्ग कोविड से पीड़ित लोगों में इमेजिंग मार्कर का स्तर काफी ज्यादा कम आया है और इसका मतलब ये है कि डोपामाइन तंत्रिका उनके अंदर काफी ज्यादा कम है. ये दिमाग की कोशिकाओं को काफी ज्यादा नुकसान करते हैं. पिछले अध्ययनों में भी ये किया गया था, लेकिन इसमें और पिछले में ये देखा गया है, कि इस अध्ययन में दिमाग का खतरा काफी ज्यादा आया है. लॉन्ग कोविड में डोपामाइन-रिलीज़ करने वाले न्यूरॉन्स का नुकसान काफी ज्यादा होता है.

ब्रेन हेल्थ इमेजिंग सेंटर , कनाडा रिसर्च चेयर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक डॉ. जेफरी मेयर का कहना है कि इस समस्या के कारण शरीर में और भी कई सारी दिक्कत बढ़ती नजर आती हैं. शारीरिक गतिविधि में धीमापन जैसे लक्षण आपको नजर आ सकते हैं. उन्होने आगे कहा है कि हमारे परिणाम बताते हैं कि लॉन्ग कोविड में भी आपको दिमाग और शरीर से जुड़ी समस्या होना बेहद ही अब आम बात है.

लॉन्ग कोविड से पीड़ित इंसान के दिमाग के सूजन का स्तर काफी ज्यादा बढ़ सकता है. डोपामाइन-रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स को खतरा होता है. डोपामाइन नुकसान के साथ किसी भी चीज को सहन करने में कमी, धीमी गति से चलने-फिरने और भूलने जैसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है. लॉन्ग कोविड के कारण डोपामाइन-रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं.