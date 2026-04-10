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Is Missing Your Period A Sign Of Ovarian Cancer Know From An Expert

आपके भी पीरियड्स हो जाते हैं मिस? हल्के में न लें, ये हो सकता है Ovarian Cancer का इशारा

आजकल पीरियड्स मिस होना आम बात हो गई है, लेकिन इसे इग्नोर करना कई बार Ovarian Cancer को बढ़ावा देना हो सकता है, ऐसे में इसपर तुरंत ध्यान दें और डॉक्टर से मिलें.

Is missing your period a sign of ovarian cancer: पीरियड्स हर महिला के जीवन का अहम हिस्सा होते हैं. हालांकि आजकल की खराब लाइफस्टाइल के चलते कभी-कभार पीरियड्स मिल हो जाते हैं. अगर ऐसा कभी-कभी होता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो आपको इसपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये Ovarian Cancer का संकेत भी हो सकता है. डॉ. काजल सिंह (सहायक प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं कि हमें कम सचेत हो जाता चाहिए.

डॉ. काजल सिंह ने बताया कि हर बार पीरियड्स मिस होना Ovarian cancer का संकेत नहीं होता, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए. महिलाओं में पीरियड्स का साइकिल कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे हार्मोन्स, तनाव, वजन में बदलाव, लाइफस्टाइल और ओवरऑल हेल्थ और पीरियड्स के मिस होने का सबसे कॉमन कारण pregnancy होता है. इसके अलावा PCOS (Polycystic Ovary Syndrome),थायरॉइड, ज्यादा तनाव, अचानक वजन बढ़ना या घटना और ज्यादा एक्सरसाइज भी पीरियड्स को डिले या मिस कर सकते हैं.

अब बात करते हैं Ovarian cancer की, यह एक ऐसा कैंसर है जो ओवरीज में होता है. आमतौर पर अर्ली स्टेज में इसके बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मेंस्ट्रुअल से जुड़ी परेशानी ovarian cancer की वजह से होती हो, Ovarian cancer में जो लक्षण दिखते हैं, वे थोड़े अलग होते हैं, जैसे लगातार पेट में भारीपन या ब्लोटिंग, पेट के निचले हिस्से में दर्द या डिस्क, डिस्कंफर्ट, जल्दी पेट भर जाना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वेट लॉस या बढ़ना और कभी-कभी अबनॉर्लन ब्लीडिंग. पीरियड्स का पैर्टन बदल सकता है, लेकिन सिर्फ पीरियड्स मिस होना अकेला इसका लक्षण नहीं होता है. यह समझना बहुत जरूरी है कि पीरियड्स मिस होना एक नॉन स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, यानी इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं अगर किसी महिला की साइकिल पहले रेगुलर थी और अचानक 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, तो जांच कराना जरूरी है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है.

आज के समय में बिगड़ी लाइफस्टाइल के चलते भी पीरियड्स में देरी होती है, देर रात तक जागना, अनहेल्दी डाइट, फास्ट फूड,फिजकल एक्टिविटी की कमी और स्ट्रेस ये सब हार्मोन इंबैलेंस पैदा करते हैं, जिससे पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं. आजकल युवा लड़कियों में PCOS बहुत कॉमन हो गया है, जिसमें पीरियड्स मिस होना या देर से आना एक मुख्य लक्षण है. अब सवाल उठता है कि कब आपको सच में अलर्ट होना चाहिए? अगर पीरियड्स मिस होने के साथ-साथ ये लक्षण भी हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए-

लगातार पेट फूलना या गैस जैसा महसूस होना

pelvic area (निचले पेट) में persistent दर्द

खाना खाते ही जल्दी पेट भर जाना

बिना वजह वजन कम होना

एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग (periods के बीच में या menopause के बाद)

40 साल से ऊपर की महिलाओं में, खासकर menopause के आसपास या बाद में, ऐसे लक्षणों को और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रूप में ovarian cancer का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है.

Diagnosis के लिए डॉक्टर कुछ बेसिक टेस्ट कर सकते हैं—जैसे ultrasound, blood tests (CA-125 marker) और जरूरत पड़ने पर advanced imaging, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि CA-125 हमेशा कैंसर का ही संकेत नहीं होता, इसलिए self-diagnosis से बचना चाहिए.

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जागरूकता और समय से एक्शन लेने पर बचा जा सकता है, हर छोटी समस्या को नजरअंदाज करना भी गलत है और हर चीज को कैंसर समझकर डरना भी, ऐसे में कुछ चीजों पर फोकस करना शुरू कर दें-

Balanced diet लें, जिसमें फल, सब्जियां और फाइबर शामिल हों

रोजाना एक्सरसाइज करें

वजन को नियंत्रित करना सीखें

तनाव कम करें, योग, meditation या हॉबीस अपनाएं

साल में एक बार gynecological check-up जरूर कराएं

इसके अलावा, अगर फैमिली हिस्ट्री में ovarian या breast cancer है, तो आपको और ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए और रेगुलर स्क्रिनिंग करवानी चाहिए. पीरियड्स मिस होना हमेशा ovarian cancer का संकेत नहीं होता, लेकिन यह आपके शरीर का एक सिग्नल जरूर है कि कुछ इंबैलेंस हो रहा है. इसे समझें, समय पर जांच कराएं और सही इलाज लें. डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर कदम उठाने से हम किसी भी बड़ी बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही पहचान सकते हैं.

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