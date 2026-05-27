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आप जिस दूध को रोज पी रहे हैं क्या वो सच में शुद्ध है? नई रिपोर्ट्स ने बढ़ाई टेंशन, सेहत पर पड़ सकता है बड़ा असर, ऐसे करें जांच
how to identify fake or adulterated milk: आजकल और मिलावटी सामानों की तरह ही धड़ल्ले से दूध भी बिक रहा है, जो सेहत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप मिनटों में मिलावटी दूध का पता लगा सकेंगे.
भारत में दूध केवल एक ड्रिंक नहीं बल्कि हर घर की दैनिक जरूरत है. सुबह की चाय से लेकर बच्चों के पोषण तक, दूध हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा है, लेकिन हाल के वर्षों में सामने आए आंकड़े और जांच रिपोर्ट्स ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम जो दूध रोज़ पी रहे हैं वो वास्तव में शुद्ध और सुरक्षित है?
ध्रुव तोमर ( Founder Paper Pro, M-Lense Research) ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. बढ़ती मांग के साथ डेयरी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ दूध की गुणवत्ता और मिलावट को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं, विभिन्न खाद्य सुरक्षा जांचों और रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि कई दूध के नमूने तय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं.
दूध में इन चीजों की मिलावट-
दूध में सबसे आम मिलावट पानी की होती है, लेकिन कई मामलों में स्टार्च, डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक पदार्थ जैसे तत्व भी पाए गए हैं. सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये मिलावट आम लोग आसानी से पहचान नहीं पाते हैं. दूध दिखने में सामान्य लग सकता है, लेकिन इन मिलावटों के चलते उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
भारत का डेयरी नेटवर्क काफी बड़ा और बिखरा हुआ है, गांवों से लेकर शहरों तक दूध कई स्तरों से होकर गुजरता है, किसान, कलेक्शन सेंटर, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय विक्रेता और रिटेल नेटवर्क. इस लंबी सप्लाई चेन में हर स्तर पर गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती बन जाता है, खासकर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में.
विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार मिलावटी या खराब गुणवत्ता वाला दूध पीने से पाचन संबंधी समस्याएं, इम्यूनिटी कमजोर होना, और लंबे समय में लीवर व किडनी पर असर पड़ सकता है. बच्चों के लिए यह जोखिम और ज्यादा गंभीर माना जाता है क्योंकि दूध उनके पोषण का प्रमुख स्रोत है.
घर पर दूध की जांच कैसे करें?
कुछ आसान तरीकों से घर पर भी आप दूध की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं-
- पानी की मिलावट: एक चिकनी सतह पर दूध की बूंद डालें, शुद्ध दूध धीरे-धीरे नीचे आता है और सफेद निशान छोड़ता है, जबकि पानी मिला दूध तेजी से बह जाता है.
- स्टार्च की जांच: दूध में आयोडीन की कुछ बूंदें डालें, अगर रंग नीला हो जाए तो स्टार्च की मिलावट हो सकती है
- डिटर्जेंट की पहचान: दूध को बोतल में डालकर हिलाएं, ज्यादा झाग बनने पर डिटर्जेंट होने की संभावना हो सकती है
- गंध और स्वाद: असामान्य गंध या साबुन जैसा स्वाद भी मिलावट का संकेत हो सकता है
हालांकि, ये तरीके केवल शुरुआती संकेत हो सकते हैं, सटीक जांच के लिए अब नई तकनीक आधारित टेस्टिंग किट्स भी उपलब्ध हैं.
Kit कैसे मदद कर सकती है?
बाजार में उपलब्ध रैपिड मिल्क टेस्टिंग किट उपभोक्ताओं को कुछ ही मिनटों में दूध की गुणवत्ता जांचने में मदद कर सकती है, यह किट दूध में मौजूद संभावित मिलावट जैसे डिटर्जेंट, स्टार्च, यूरिया और अन्य संदिग्ध तत्वों की पहचान के लिए डिजाइन की गई है, इसकी खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी लैब या तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं होती. उपभोक्ता घर पर ही आसानी से दूध की कुछ बूंदों के जरिए शुरुआती गुणवत्ता जांच कर सकते हैं. आज जरूरत केवल दूध उपलब्ध होने की नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित और शुद्ध होने की भी है.