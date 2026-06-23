क्या थाली में मंडरा रहा है कैंसर का खतरा? यूरोप में केमिकल्स बैन, जानिए भारत में अब भी धड़ल्ले से क्यों हो रहा इस्तेमाल

Cancer Risk in Food: कैंसर पैदा करने वाले रसायन यूरोप समेत कई देशों में बैन होने के बाद भी भारत में क्यों हो रहा इस्तेमाल? आइए आपको बताते हैं क्या इसके पीछे की वजह.

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Cancer Risk in Food: आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा जागरूक रहने लगे हैं, लेकिन बाहर से लाई हुई ताजी खाने की चीजों में भी केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसा ही चौकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी थाली में ही कैंसर का खतरा हो सकता है. कई बार खाने-पीने की कई ऐसी चीजें बाजार में मौजूद हैं जिनमें इस्तेमाल होने वाले कुछ केमिकल्स को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं. आपको बता दें कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स का यूरोप में निर्यात पूरी तरह से बंद करके इसमें बैन लगा दिया है, इसके बावजूद बिना किसी रोक-टोक के भारतीय खेतों में आज भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है. अब ये सवाल उठाएं जा रहे हैं कि सरकार इन रसायनों को भारतीय खेतों तक पहुँचने की अनुमति क्यों दी है?

आपको बता दें वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी विमानों ने जंगलों और खेतों परएजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया. जिसका उद्देश्य घने जंगलों को नष्ट करना. और आज भी इतने समय बाद एजेंट ऑरेंज 2,4-डी का इस्तेमाल भारतीय खेतों में किया जा रहा है. WHO की कैंसर एजेंसी ने भी सभी केमिकल्स को कैंसरकारी भी माना था. यही नहीं पैराक्वाट, 70 से अधिक देशों में प्रतिबंधित है लेकिन भारतीय खेतों में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है.

क्या है पैराक्वाट?

आपको बता दें पैराक्वाट काफी ज्यादा खतरनाक है, जो काफी ज्यादा जहरीला होता है और ये इंसान के लिए काफी ज्यादा जानलेवा होता है. एक बार शरीर में जाने के बाद इसको ठीक करने की कोई भी दवा नहीं है. फेफड़ों को गंभीर नुकसान के साथ-साथ किडनी फेल होना और पार्किंसंस जैसे रोग का कारण भी बनती है और इसकी कारण की वजह से दुनिया के कई बड़े देशों में इसको बैन किया गया है, लेकिन भारत के बाजारों में आज भी काफी ज्यादा बिक रहा है. यूरोपीय संघ ने साल 2007 में ही इस पैराक्वाट केमिकल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और आज भी दुनिया के कई देशों में ये बैन है.

अब ये सभी केमिकल्स केवल खेतों तक ही नहीं रहते हैं बल्कि हमारे खाने में भी पहुंचते हैं. इसलिए इसको लेकर आज कई तरह-तरह के सवाल सरकार पर उठाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी ये सभी केमिकल्स भारत में भी बैन हो जाने चाहिए. भारत पर ये सवाल इसलिए भी किया जा रहा है क्योकि यहां पर कैंसर पहले से ही एक बड़ी चुनौती है. विशेषज्ञों का भी कहना है कि जहां तक ​​संभव हो कैंसर पैदा वाली वाली चीजों को कम से कम ही रखा जाए.

भारत में क्यों किया जा रहा है इसका इस्तेमाल?

आज ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो चीज बड़े-बड़े देशों में बैन है, फिर भी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल का इस्तेमाल भारत में क्यों किया जा रहा है इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? भारत में पैराक्वाट के साथ-साथ ग्लाइफोसेट का उत्पादन भी किया जाता है, जो बेहद ही खतरनाक है और इसको भी कैंसर का कारक माना गया है, लेकिन फिर भी इसका उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियां हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रही हैं.

इंडिया टुडे के अनुसार भारत में, 2,4-डी का इस्तेमाल गेहूं, धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलों में किया जाता है. इसका इस्तेमाल काफी अधिक मात्रा में होता है, जिसको मनुष्यों के लिए संभावित रूप से कैंसरकारी माना गया है. इन पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को नुकसान हो सकता है, उनकी कृषि पर भी बुरा असर पड़ सकता है. पैदावार कम हो सकती है और लागत बढ़ सकती है. राजस्थान के साथ-साथ केरल और तेलंगाना समेत कुछ राज्यों ने भी इस कीटनाशक के खिलाफ कार्रवाई की है और इसको पूरी तरह से बंद करने की भी मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.