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क्या C-Section के दौरान बढ़ जाता है किडनी फेलियर का खतरा? डॉक्टर से जानें सच
सोशल मीडिया पर अक्सर आपने लोगों तो ये कहते सुना होगा कि सीजेरियन डिलीवरी के दौरान किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.
सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी की वजह से कई बार लोग डर जाते हैं पर सीजेरियन डिलीवरी में किडनी फेल होने का खतरा नहीं होता, हालांकि डॉ. काजल सिंह ( एसोसिएट प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि यह केवल कुछ कॉम्प्लेक्स केसेज में ही देखा जाता है.
डॉ. काजल सिंह ने बताया कि सीजेरियन डिलीवरी या C-section एक ऐसी प्रॉसेस है, जिसमें मां के पेट और यूटेरस में छोटा सा चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है. यह एक सर्जिकल डिलीवरी होती है और तब की जाती है जब Normal Delivery मां या बच्चे के लिए सुरक्षित न हो. सीजेरियन डिलीवरी कई वजह से होती हैं, जैसे बच्चे की गलत पोजिशन या बच्चे की हार्टबीट में समस्या, हाई ब्लड प्रेशर या प्रेग्नेंसी से जुड़ी जटिलताएं, जुड़वा बच्चों की डिलीवरी, पहले से C-section का इतिहास, या लेबर का लंबे समय तक आगे न बढ़ना.
दिया जाता है एनेस्थीसिया-
सीजेरियन डिलीवरी एक प्लान्ड या इमरजेंसी सर्जरी होती है. सबसे पहले मां को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान दर्द महसूस न हो. इसके बाद डॉक्टर पेट के निचले हिस्से में छोटा चीरा लगाते हैं और फिर यूटेरस तक पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालते हैं. बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा निकाला जाता है और फिर टांकों के जरिए चीरे को बंद कर दिया जाता है. पूरा प्रॉसेस आमतौर पर 30 से 60 मिनट में पूरी हो जाती है, जबकि बच्चे को बाहर निकालने में अक्सर सिर्फ 10–15 मिनट लगते हैं.
सीजेरियन डिलीवरी किडनी फेल होने का कारण नहीं है, एक हेल्थी महिला में, जहां प्रेग्नेंसी और डिलीवरी सामान्य तरीके से मैनेज की गई हो, वहां किडनी को कोई नुकसान नहीं होता. किडनी को खतरा तब हो सकता है जब डिलीवरी के दौरान कोई complication हो जाए या मरीज पहले से किसी बीमारी से जूझ रही हो. अगर डिलीवरी के वक्त जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए और समय पर कंट्रोल न हो, तो शरीर के अंगों तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई पर इमोक्ट पड़ता है. इससे किडनी पर असर पड़ सकता है कुछ केसेस में ऑपरेशन के बाद गंभीर इंफेक्शन या sepsis हो सकता है अगर इंफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो यह किडनी के कम करने के तरीके पर असर डालता है.
क्या है सच्चाई?
कुछ महिलाओं में प्रेग्नेंसी के दौरान प्री-एक्लेम्पसिया जैसी सिचुएशन बन सकती है. ऐसे मामलों में किडनी पर पहले से ही दिक्कत होती है और डिलीवरी के वक्त ज्यादा खतरा हो सकता है. अगर महिला को पहले से किडनी से जुड़ी बीमारी, डायबिटीज या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर ज्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि ऐसे मामलों में complications का खतरा बढ़ सकता है. डिलीवरी सुरक्षित मेडिकल सेटअप में हो रही है तो सीजेरियन डिलीवरी से किडनी फेल होने का खतरा बेहद कम या लगभग ना के बराबर होता है. डिलीवरी से पहले महिला की पूरी जांच होती हैं, ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन, ब्लड प्रेशर और दूसरी जरूरी चीजें देखी जाती हैं ताकि किसी भी जोखिम को पहले ही समझा जा सके.
सीजेरियन डिलीवरी के बाद सही रिकवरी के लिए पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे, डॉक्टर की बताई गई दवाइयां समय पर लें, इंफेक्शन से बचने के लिए घाव की सफाई रखें, अगर पेशाब में दिक्कत, सूजन, तेज बुखार या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करे. सीजेरियन डिलीवरी में किडनी फेल होने का खतरा नही होता है. किडनी को खतरा तभी होता है जब डिलीवरी में कोई गंभीर complication हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, गंभीर इंफेक्शन हो या पहले से कोई गंभीर बीमारी मौजूद हो.