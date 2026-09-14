क्या आपका बच्चा भी है कब्ज से काफी ज्यादा परेशान? इन 5 घरेलू चीजों को अपनाकर मिलेगा आराम

Kids Constipation Home Remedies: अगर आपका बच्चा भी कब्ज से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/is-your-child-troubled-constipation-try-these-5-home-remedies-for-relief-8523925/ Copy

Kids Constipation Home Remedies: आजकल बच्चों में कब्ज की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. कई बार कम पानी पीने, खाने में फाइबर की कमी, ज्यादा जंक फूड खाने, शारीरिक गतिविधि कम होने या टॉयलेट रोकने से भी दिक्कतें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है. कब्ज होने पर बच्चे को मल त्याग करते समय जोर लगाना पड़ सकता है, जिससे उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है. माता-पिता भी काफी कुछ करने के बाद भी इस समस्या से उनको छुटकारा नहीं दिला पाते हैं और वो परेशान ही होते रहते हैं. पेट दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है और बच्चा चिड़चिड़ा भी हो सकता है. अगर आप भी उनकी ये वाली समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आपको घरेलू चीजों को अपनाना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

कब्ज से छुटकारा कैसे पाएं?

1. नाशपाती और दूसरे फाइबर वाले फल

अगर आपका बच्चा कब्ज से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप उसकी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो आप उसको नाशपाती और दूसरे फाइबर वाले फल को खिला सकते हैं. इसको खाने के बाद उनका पेट एकदम चकाचक हो जाएगा.

2. दलिया और फाइबर वाले अनाज

अपने बच्चें को भारी खाना खिलाने की बजाय आपको उनको दलिया और फाइबर वाले अनाज को खिलाना चाहिए. उनके लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. फाइबर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे बढ़ाना बेहतर होता है.

3. सब्जियां

आपको अपनी डाइट में भर-भरकर सब्जियों को शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. बच्चे के खाने में गाजर, मटर, पालक, शकरकंद, बीन्स और अन्य सब्जियों को शामिल करना चाहिए.

4. बच्चे को पर्याप्त पानी पिलाएं

अगर आपका बच्चा भी पानी काफी ज्यादा कम पीता है,तो उसको कब्ज की समस्या हो सकती है. बच्चा अगर पानी कम पीता है तो उसे दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी देने की कोशिश आपको करनी चाहिए.

5. जीरा-सौंफ का पानी

आपको अपने बच्चें की डाइट में हमेशा जीरा-सौफ का पानी शामिल करना चाहिए, ऐसा करने से उनका पेट एकदम साफ रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.