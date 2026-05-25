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जोड़ों का दर्द हमेशा कैल्शियम की कमी नहीं, इन बीमारियों का भी हो सकता है संकेत, नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

Joint Pain: अगर आप भी जोड़ों में दर्द को हमेशा कैल्शियम की कमी मान लेते हैं, तो ये गलती आप न करें, आज आपको बताते हैं कौन-कौन सी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं.

Published date india.com Published: May 25, 2026 8:41 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
जोड़ों का दर्द हमेशा कैल्शियम की कमी नहीं, इन बीमारियों का भी हो सकता है संकेत, नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

Joint Pain: आजकल जोड़ों में दर्द की समस्या कम उम्र के लोग को भी हो रही है, जो कि बेहद ही आम समस्या हो गई है और हर कोई इससे काफी ज्यादा परेशान ही रहते हैं. अक्सर लोग इसको कैल्शियम की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और चेकअप करवाना भी सही नहीं समझते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जो ऐसा मानते हैं, तो आपको अपने विचार को बदल लेने की जरूरत अब पड़ सकती है. बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट भी लोग ले लेते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है आज आपको इस खबर में बताते हैं कि हर बार जोड़ों का दर्द केवल कैल्शियम की कमी से ही नहीं बल्कि किसी गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है, जिसको कई लोग अनदेखा कर देते हैं. आइए जान लें.

जोड़ों के दर्द में छिपी हुई बीमारियां कौन-कौन सी हैं?

1. विटामिन D की कमी

जोड़ों के दर्द से अगर आप परेशान काफी ज्यादा रहते हैं, तो ये विटामिन D की कमी जैसी समस्याओं का एक बड़ा संकेत भी हो सकता है. हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और मांसपेशियों में दर्द भी काफी ज्यादा होने लगता है.

2. रूमेटॉइड आर्थराइटिस

अगर आप भी जोड़ों के दर्द जैसी समस्या को झेल रहे हैं, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का संकेत हो सकता है. इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न जैसी समस्या काफी ज्यादा होने लगती है और जिस वजह से आपको समस्या और ज्यादा भी फेस करनी पड़ सकती है.

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3. थायराइड की बीमारी

जोड़ों में दर्द थायराइड की बीमारी का भी संकेत हो सकता है. अगर आप भी इस तरह से परेशान है और राहत पाना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी बेहद ही जरूरी होती है. इसमें हार्मोन असंतुलित के कारण शरीर में थकान, वजन बढ़ना- घटना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रह सकती है.

4. यूरिक एसिड

अगर आपके शरीर का यूरिक एसिड काफी हद तक बढ़ने लगता है, तो आपको तेज दर्द हमेशा बना रह सकता है. अचानक तेज दर्द, सूजन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है.

5. ऑस्टियोआर्थराइटिस

घुटनों, कमर और कूल्हों में दर्द अधिक अगर आपके रहता है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी संकेत हो सकता है और इसको आपको नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर के पास तुरंत जाकर चेपअप करवाना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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