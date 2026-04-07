Hindi Health

Kalmegh Buti Ke Fayde Benefits Of Kalmegh Herb For Liver Patients Know How To Consume It

लिवर के मरीजों के लिए संजीवनी है 'कालमेघ जड़ी-बूटी', जानें इसके गजब के फायदे और सेवन का तरीका

kalmegh buti ke fayde:आयुर्वेद में कई बीमारियों का इलाज जड़ी-बूटियों के जरिए किया जाता है, इन्हीं में से एक है कालमेघ. ये खासतौर पर लिवर के मरीजों के सबसे अच्छा माना जाता है. आइए जानते हैं इसके फायदे और सेवन का तरीका.

kalmegh buti ke fayde: भले ही विज्ञान कितना ही आगे क्यों न बढ़ गया हो, लेकिन आज भी कई गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में जड़ी-बूटियां के माध्यम से किया जाता है. आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताया गया है, जो शरीर को अंदर से शुद्ध करती हैं साथ ही साथ कई गंभीर बीमारियों से बचाव करने में मददगार हैं. इन्हीं में से एक बेहद प्रभावशाली जड़ी-बूटी है कालमेघ. आपने इसके बारे में भले ही कम सुना हो, लेकिन ये बेहद असरदार है.

आयुर्वेद में कालमेघ को महातिक्त यानी अत्यंत कड़वी जड़ी-बूटी भी कहा जाता है. स्वाद में भले ही यह बेहद कड़वी हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह अत्यंत शक्तिशाली और फायदेमंद औषधि है, खासतौर पर लिवर की समस्या में, इसे आयुर्वेद में सर्वोत्तम जड़ी-बूटियों में गिना जाता है. आयुर्वेद में मुख्य रूप से इसके पत्तों और तने का औषधीय उपयोग किया जाता है. हालांकि आजकल बाजार में कई दुर्लभ जड़ी-बूटियां आसानी से से नहीं मिल पाती हैं. हालांकि हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में इन जड़ी-बूटियों को संरक्षित कर उगाया जा रहा है और औषधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है.

आयुर्वेद में कालमेघ का महत्व-

आयुर्वेद शास्त्र में कालमेघ को तिक्त रस (कड़वा स्वाद) वाला माना गया है, जो शरीर से विषैले तत्वों (टॉक्सिन्स) को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है. खासतौर पर पित्त दोष को संतुलित करने में अत्यंत उपयोगी माना जाता है. यह जड़ी-बूटी लिवर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के इलाज में भी प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है. लिवर के लिए कालमेघ के प्रमुख फायदेलिवर को डिटॉक्स करता है.

आजकल की खराब लाइफस्टाइल के चलते लिवर में गदंगी जमा हो जाती है, जिसे कालमेघ की मदद से बाहर निकाला जाता है, ये हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. इससे लिवर लंबे समय तक स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहता है. आज के प्रदूषित वातावरण और गलत खान-पान के युग में कालमेघ संजीवनी का काम कर सकता है. ये लिवर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है.

फैटी लीवर में लाभकारी-

Add India.com as a Preferred Source

आज के समय में हम में से कई लोग फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित हैं, ऐसे में कालमेघ आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. अनियमित खान-पान, जंक फूड और शराब के सेवन से अगर लिवर में फैट जमा हो गया हो (फैटी लीवर), तो कालमेघ इसे कम करने में बेहद उपयोगी है.

पाचन शक्ति को मजबूत बनाए-

अगर पाचन ठीक से काम न करें तो कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, ऐसे में कालमेघ लिवर पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कालमेघ पाचन को सुधारता है और गैस, एसिडिटी जैसी आम समस्याओं को कम करने में मदद करता है, जिससे लिवर स्वस्थ रहता है.

पीलिया (जॉन्डिस) में फायदेमंद-

पीलिया के इलाज के लिए आयुर्वेद में कालमेघ का इस्तेमाल किया जाता है, इसका नियमित सेवन पीलिया की समस्या को कम करने में प्रभावी माना जाता है.

कालमेघ के संभावित नुकसान-

वैसे तो अगर कालमेघ को सही मात्रा में लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसकी ओवरडोज शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे-

मसूड़ों से खून आने की समस्या

ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर का स्तर अचानक कम होना

पेट में दर्द या सीने में जलन

जी मिचलाना या उल्टी आना

दस्त लगना

कालमेघ का सेवन कैसे करें?

अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इसका सेवन सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए? आयुर्वेद के अनुसार-

कालमेघ का सेवन सुबह खाली पेट करने से अधिक फायदे मिलते हैं, ये समय इसके सेवन के लिए परफेक्ट है.

आजकल बाजार में कालमेघ की टैबलेट और चूर्ण भी उपलब्ध हैं, लेकिन इनका सेवन हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह से ही करें. अगर आप लिवर से जुड़ी किसी समस्या से गुजर रहे हैं और तेज रिकवरी चाहते हैं, तो कालमेघ जैसी शक्तिशाली जड़ी-बूटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले जरूर किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य से परामर्श लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें