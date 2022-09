Kidney Stone Treatment in Hindi: जब व्यक्ति को पथरी की समस्या होती है तो काफी दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है. लेकिन आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बीयर से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है. ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसके बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि बीयर किडनी स्टोन के लिए कितनी फायदेमंद है कितनी नुकसानदायक. जानते हैं आगे…Also Read - सुबह उठकर एक चम्मच खाएं ये एक चीज, मोटापा हो जाएगा एकदम गायब

पथरी होने पर बीयर पिएं या नहीं?

जब व्यक्ति को पथरी होती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि तरल पदार्थ को अपनी डाइट में जोड़ना चाहिए. ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी पीना, छाछ का सेवन करना आदि करने की भी सलाह देते हैं. हालांकि पथरी का इलाज डॉक्टरी तरीके से होगा या नैचुरल तरीके से होगा, इसका फैसला पथरी के साइज पर भी निर्भर करता है. लेकिन आपको बता दें कि कुछ अध्ययनों से ये पता चलता है कि यदि पथरी के दौरान कुछ मात्रा में बीयर पा जाए तो पथरी से राहत मिल सकती है. लेकिन इस बारे में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में पता होना जरूरी है. बता दें कि Clinical journal of the American Society of Nephrology के अनुसार, बीयर पीने से पथरी को निकाला जा सकता है. इसके अलावा वाइन, ऑरेंज जूस, कॉफी भी छोटे साइज के स्टोन से राहत दिला सकता है.

बीयर पीने के नुकसान

बता दें कि बीयर में अल्कोहल भी होता है ऐसे में ये सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है. साथ ही अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से अल्कोहल के सेवन से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि थोड़ी मात्रा में बीयर पीने से किडनी स्टोन से राहत पाई जा सकती है. लेकिन व्यक्ति अपनी डाइट में बीयर को जोड़ने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.