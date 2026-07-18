सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों से आती है कटकट की आवाज? कहीं शरीर दे तो नहीं रहा इस खतरनाक बीमारी का संकेत!

आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारे पैरों से कटकट की आवाज आती है, हम में से कई लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कुछ गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है. आइए इसके बारे में डॉ.अखिलेश यादव (डायरेक्टर – ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट,मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ) से जानते हैं.
जोड़ों से चटकने की आवाज-
डॉ.अखिलेश यादव ने बताया कि सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने और शरीर के दूसरे जोड़ों से चटकने या कड़कने की आवाज़ आना आम बात है. मेडिकल भाषा में ऐसी आवाज़ों को क्रेपिटस (crepitus) कहा जाता है और ये आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होतीं. ये आवाज़ें अक्सर जोड़ों के अंदर मौजूद लिक्विड में गैस के बुलबुले बनने और हड्डियों के ऊपर लिगामेंट्स और टेंडन्स की हलचल की वजह से आती हैं. हालांकि, अगर किसी को बार-बार ऐसी आवाज़ें सुनाई दें और साथ में दर्द या सूजन भी हो, तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.
जोड़ों से लगातार आने वाली आवाज़ें शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का नतीजा हो सकती हैं. ये दोनों ही विटामिन हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं. खास तौर पर, विटामिन डी कैल्शियम को ठीक से सोखने में मदद करता है, जबकि कैल्शियम खुद हड्डियों को जरूरी मजबूती और डेंसिटी देता है. ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है और नतीजतन जोड़ ठीक से काम नहीं कर पाते.
हो सकते हैं ये कारण-
नुट्रिएंट्स की कमी के अलावा, उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज का घिसना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मोटापा, जोड़ों की पुरानी चोटें, शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना और घुटने के आस-पास की मांसपेशियों का कमज़ोर होना भी हिलने-डुलने पर चटकने की आवाज का कारण बन सकता है, अगर आवाज के साथ दर्द हो, चलने में दिक्कत हो या जोड़ को हिलाने-डुलाने की क्षमता कम हो जाए, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो सकता है.
हड्डियों और जोड़ों की मज़बूती बनाए रखने के लिए सही खान-पान अपनाना चाहिए. खाने में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होना चाहिए, डाइट में कई तरह की चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, जैसे दूध, चीज़, दही, हरी सब्ज़ियां, नट्स, बीज और फोर्टिफाइड , नुट्रिएंट्स से भरी चीजें, लगभग 15-20 मिनट तक धूप में रहने से भी शरीर को अपना विटामिन डी बनाने में मदद मिल सकती है, हालांकि कभी-कभार जोड़ों से चटकने की आवाज आना आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन दर्द के साथ लगातार आने वाली आवाज़ें किसी और समस्या का संकेत हो सकती हैं. जितनी जल्दी सही पहचान हो जाए, शरीर को आगे होने वाली दिक्कतों या नुकसान से बचाने की संभावना उतनी ही बेहतर होती है.