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इन 4 लक्षणों से जानिए क्या आपके बच्चें को तो नहीं लगी लू? समय रहते कर लें पहचान
Heat Stroke Symptoms: गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में आपको अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए. आपको बताते हैं बच्चों में लू के कौन-कौन से लक्षण दिख सकते हैं.
Heat Stroke Symptoms: गर्मी तो लगातार बढ़ती ही जा रही है और कम होने का नाम तक नहीं ले रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान बच्चों की सेहत पर गंभीर असर डालता है इसलिए आपको अपने बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं. बच्चों का शरीर तापमान को नियंत्रित करने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है, जिस वजह से उनकी तबीयत बार-बार खराब होनी शुरू हो जाती है. अगर समय रहते आपने लक्षणों को पहचान लिया तो आप बच्चों को एक नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं. कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये पता कैसे लगाएं, कि बच्चों को लू लग गई है और इसके लक्षण क्या-क्या उनके शरीर में नजर आते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.
गर्मियों में दोपहर के समय बच्चों को बाहर आपको गलती से भी नहीं ले जाना चाहिए. ऐसे में बच्चों को लू लगने का डर रहता है और साथ ही और भी कई बीमारियां लग जाती है. माता-पिता सामान्य थकान या बुखार समझकर कई सारे लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए.
बच्चों को लू लगने के 4 लक्षण
1. शरीर का गर्म होना
अगर बच्चों को लू लग जाती है, तो शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसको कई लोग नजरअंदाज कर देता हैं. ऐसे में बच्चें को को ठंडी जगह पर रखना चाहिए और साथ ही डॉक्टर से जरूर लेकर जाना चाहिए.
2. उल्टी या चक्कर
अगर आपके बच्चे को लगातार बार-बार उल्टी, चक्कर आना, सिर भारी लगना और कमजोरी महसूस होती है, तो ये लू लगने के लक्षण होते हैं और माता-पिता को भूलकर भी इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
3. थकान और सुस्ती
अगर आपके बच्चें को थकान और सुस्ती लगातार हो रही है, तो आपको इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. इसका मतलब लू लगना भी हो सकता है. बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और छोटी-छोटी बातों पर रोने या गुस्सा करने लगता है, तो आपको पहचान कर लेना चाहिए.
4. चिड़चिड़पन और रोना
अगर आपके बच्चें को लू लग गई है, तो वो काफी ज्यादा चिड़चिड़पन और रोने लगेगा आपको इस चीज को गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है, वरना काफी ज्यादा लेने के देने पड़ सकते हैं.
(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)