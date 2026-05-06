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Low Blood Sugar After Breakfast Why Do I Have Low Blood Sugar Only After Breakfast Know The Reason Behind It

सुबह Breakfast करने के बाद क्यों कम हो जाता है शुगर लेवल?

Low Blood Sugar After Breakfast: कहते हैं ब्रेकफास्ट हमारे पूरे दिन की अहम मील होती है, हालांकि कुछ लोगों को सुबह का नाश्ता करने के बाद बीपी लो की शिकायत होने लगती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है क्या आपने सोचा है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं.

Low Blood Sugar After Breakfast:सुबह का नाश्ता ( Breakfast) सबसे जरूरी होता है, ये हमारी दिन की सबसे अहम मील मानी जाती है, हम में से कई लोग सुबह नाश्ते में हेल्दी चीजों का सेवन करते हैं. हालांकि कई लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें नाश्ते के बाद 1-4 घंटे में चक्कर आने, कमजोरी लगने, पसीना आने, भूख लगने, हाथ कांपना या घबराहट जैसी महसूस होती है, जबकि दोपहर या रात के खाने के बाद ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं.

हम में से कई लोगों तो ये शिकायत होती है, जिसे मेडिकल की भाषा में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया (Postprandial Hypoglycemia) कहते हैं, इस समस्या में खाने के बाद Blood Sugar लेवल पहले तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिर जाता है.

क्या है इसके पीछे का कारण-

लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? Mayo clinic की मानें तो ये समस्या ज्यादातर अधिक इंसुलिन रिलीज के कारण होती है. हम में से अधिकतर लोग ब्रेकफास्ट में हाई कार्ब चीजें खाते हैं, जैसे, चाय बिस्किट, परांठा, आलू की सब्जी, ब्रेड-जैम, पोहा, उपमा, मीठा दही-फल, जूस या चावल-आलू आदि ये सभी चीजें ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाने का काम करती हैं, इससे शरीर ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है, जो बाद में शुगर लेवल को लो कर देता है. कुछ लोगों में पैंक्रियास पहले चरण में सही इंसुलिन नहीं छोड़ पाता, फिर देर से बहुत ज्यादा छोड़ता है, इससे ओवर करेक्शन होता है और शुगर गिर जाता है.

ये भी हो सकता है कारण-

शरीर रातभर कुछ नहीं इनटेक करता है, जिससे सुबह ब्लड शुगर पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है. आपका ब्रेकफास्ट अगर रिफाइंड कार्ब्स से भरपूर हो तो रिएक्शन ज्यादा तेज होता है. दोपहर और रात में ये समस्या इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि इस दौरान पिछले भोजन का असर रहता है, इसलिए उतना प्रभाव नहीं पड़ता.

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अन्य संभावित कारण-

इसके पीछे कुछ और पहलू भी हो सकते हैं, जैसे प्री-डायबिटीज

गैस्ट्रिक बायपास या पेट की सर्जरी का इतिहास

कुछ दवाइयां, अल्कोहल, या दुर्लभ मेटाबोलिक समस्याएं

बहुत ज्यादा व्यायाम या अनियमित खान-पान

इस बात पर ध्यान दें कि ये शिकायत हेल्दी लोगों को भी हो सकती है, लेकिन बार-बार शिकायत होने पर डॉक्टर से जांच जरूर कराएं.

ये लक्षण दिखने पर सतर्क हो जाएं-

अगर आमतौर पर नाश्ते के 2-4 घंटे बाद कमजोरी, चक्कर, पसीने की शिकायत हो रही है तो

भूख, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना

सिरदर्द, भ्रम या चिड़चिड़ापन

लक्षण कुछ खाने से अस्थायी रूप से ठीक हो जाते हैं.

क्या करें?

अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे टाइम में क्या करें? सबसे पहले अपना नाश्ता बदलें, प्रोटीन + फाइबर + हेल्दी फैट वाला नाश्ता लें. अपनी डाइट में अंडे, सब्जियां, ग्रीक योगर्ट, नट्स, berries, पनीर परांठा, ओट्स, दाल, छाछ, मूंग स्प्राउट्स को एड करें.

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