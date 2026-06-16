बार-बार होता है माइग्रेन का दर्द? डॉक्टर ने बताया एक ऐसा मिनरल जो दर्द को कर सकता है कम!

माइग्रेन से जूझ रहे लोगों के लिए मैग्नीशियम उम्मीद की नई किरण बन सकता है. न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार, मैग्नीशियम सप्लीमेंट माइग्रेन अटैक की आवृत्ति और उसके लक्षणों की गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है.

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डॉक्टरों के अनुसार मैग्नीशियम माइग्रेन अटैक की संख्या और दर्द की गंभीरता कम कर सकता है

रिसर्च में मैग्नीशियम की कमी और माइग्रेन के बीच संबंध पाया गया है

विशेषज्ञ आमतौर पर रोजाना 400mg मैग्नीशियम लेने की सलाह देते हैं

सप्लीमेंट शुरू करने से पहले सही डोज और इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है

माइग्रेन सिरदर्द की एक आम न्यूरोलॉजिकल समस्या है, इसमें तेज सिरदर्द के साथ-साथ जी मिचलाना या उल्टी आना, रोशनी से परेशानी जिसे फोटोफोबिया कहते है और आवाज से परेशानी जिसे फोनोफोबिया कहते हैं, जैसे लक्षण होते हैं. डॉ. विनी सूद (एसोसिएट डायरेक्टर – न्यूरोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल, गुरुग्राम) बताती हैं कि माइग्रेन को रोकने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल एक संभावित इलाज हो सकता है. इस बात के सबूत बढ़ रहे हैं कि मैग्नीशियम माइग्रेन के बार-बार होने और उससे जुड़े लक्षणों की गंभीरता, दोनों को कम करने में मदद कर सकता है.

मैग्नीशियम की कमी का संबंध माइग्रेन से हो सकता है –

डॉ. विनी सूद ने बताया कि शरीर में कई ज़रूरी फिजिकल एक्टिविटी के ठीक से काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है, जैसे नसों में सिग्नल का पहुंचना और मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा, हाल की रिसर्च से पता चला है कि मैग्नीशियम की कमी का संबंध माइग्रेन होने से हो सकता है, इसलिए, कभी-कभी यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि किसी में मैग्नीशियम की कमी है या नहीं, क्योंकि आम ब्लड टेस्ट से हमेशा यह पता नहीं चलता कि शरीर में कितना मैग्नीशियम जमा है (सीरम लेवल).

इसलिए, हम सलाह देते हैं कि इलाज के बारे में फैसला लेने के लिए सिर्फ़ ब्लड टेस्ट के नतीजों के बजाय क्लिनिकल लक्षणों , मरीज को होने वाली तकलीफों पर ध्यान दिया जाए, इससे हमे माइग्रेन के इलाज के दौरान मरीज को बेहतर अनुभव देने में मदद मिलेगी.

सिरदर्द के इलाज के लिए मैग्नीशियम को अक्सर एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है क्योंकि यह काफी सस्ता और सुरक्षित है, आसानी से मिल जाता है और आम तौर पर शरीर इसे आसानी से अपना लेता है, जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दिखते हैं, जैसे प्री-मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम , हाथ-पैर ठंडे पड़ना या पैरों और पंजों में बार-बार ऐंठन होना, उन्हें मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने से सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है.

डॉक्टर देते हैं ये सलाह-

हम आम तौर पर रोज़ाना 400 mg लेने की सलाह देते हैं. कई मरीज अपनी डाइट में कीलेटेड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड या स्लो-रिलीज मैग्नीशियम शामिल करते हैं. कुछ मामलों में, रोज़ाना 1,000 mg से ज़्यादा लेने की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, पेट से जुड़ी तकलीफें जैसे दस्त और पेट में बेचैनी की वजह से मरीज ज़्यादा डोज नहीं ले पाते हैं, जो लोग ओरल सप्लीमेंट नहीं ले पाते या इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिन्हें मैग्नीशियम को डाइजेस्ट में दिक्कत होती है या जिन्हें रोजाना डोज लेने में परेशानी होती है, उनके लिए इंट्रावेनस (IV) मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है. IV मैग्नीशियम का इस्तेमाल अचानक होने वाले तेज माइग्रेन के इलाज के लिए या हर महीने बचाव के इलाज के तौर पर भी किया जा सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनका माइग्रेन उनके पीरियड्स से जुड़ा होता है.

हालांकि मैग्नीशियम माइग्रेन सिरदर्द को पूरी तरह ठीक नहीं करता है, लेकिन यह अक्सर माइग्रेन से पीड़ित कई लोगों को माइग्रेन के दर्द से राहत दिला सकता है. मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना समझदारी है, वे आपको सही डोज तय करने और आपके लिए सबसे अच्छा रूटीन बनाने में मदद कर सकते हैं.