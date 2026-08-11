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40 की उम्र के बाद फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए जरूर करें ये 5 काम, हमेशा रहेंगे फिट एंड हेल्दी

Lung Health After 40: अगर आप भी 40 की उम्र के बाद फेफड़ों को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप कुछ 5 कामों को जरूर कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 11, 2026, 2:08 PM IST
40 की उम्र के बाद फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए जरूर करें ये 5 काम, हमेशा रहेंगे फिट एंड हेल्दी

Lung Health After 40: आजकल लोग काफी ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में दिक्कतें और बीमारियां काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है. अगर आप हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो आपको गजब के असर शरीर में देखने के लिए मिल सकते हैं. 40 की उम्र के बाद शरीर में कई सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं. 40 की उम्र के बाद खासतौर पर अपनी सेहत पर पहले से ज्यादा ध्यान देना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना आप काफी सारी बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं. इस उम्र में दिल, हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम के साथ-साथ फेफड़ों की सेहत पर भी काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है, जिसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं आप कौन-कौन सी आदतों को अपना सकते है. 40 की उम्र के बाद फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए.

40 की उम्र के बाद फेफड़ों को हेल्दी कैसे रखें?

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1. रोजाना एक्सरसाइज

अगर आप 40 की उम्र के बाद भी फेफड़ों को हेल्दी और खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता है. रोजाना तेज चाल से वॉक, साइकलिंग, स्विमिंग या कोई अन्य एरोबिक एक्सरसाइज रखने से आप खुद को फिट रख सकते हैं.

2. धूम्रपान से पूरी

अगर आप धूम्रपान काफी ज्यादा करते हैं, तो आपको इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान भी करती है. 40 की उम्र के बाद इसे छोड़ना फेफड़ों की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीजें ही आपको करनी चाहिए.

3. प्रदूषण और धूल-मिट्टी

आपको बता दें प्रदूषण और धूल-मिट्टी की वजह से इसका बुरा असर आपके फेफड़ों पर काफी ज्यादा पड़ता है. सड़क की धूल, धुआं और प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण सांस के जरिए शरीर के अंदर घुस जाती है और फिर आपके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान भी करती है.

4. गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज

आपको हमेशा गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज को करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आराम से बैठकर नाक से धीरे-धीरे सांस लें और फिर आराम से सांस छोड़ें. इसको आप अगर रोज करते हैं, तो आपकी हेल्थ पर इसका काफी अच्छा असर पड़ सकता है.

5. अपनी डाइट को हेल्दी और बैलेंस्ड

अगर आप कई बीमारियों से खुद को दूर रखना चाहते हैं या फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना अपनी डाइट को हेल्दी और बैलेंस्ड रखना ही चाहिए. ये दोनों ही चीजें आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा फायदेमंद रख सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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