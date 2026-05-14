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अंदर से बुरी तरह खोखला कर देता है डिप्रेशन, बचाव के लिए आज ही करें अपनी लाइफस्टाइल में ये 5 सुधार

Lifestyle Changes To Keep Depression: लोगों में तनाव काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जो डिप्रेशन का रूप ले लेती है आपको बताते हैं बचाव के लिए अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए.

Published date india.com Published: May 14, 2026 8:35 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
अंदर से बुरी तरह खोखला कर देता है डिप्रेशन, बचाव के लिए आज ही करें अपनी लाइफस्टाइल में ये 5 सुधार

Lifestyle Changes To Keep Depression: आजकल लोगों की जिंदगी में तनाव, अकेलापन और लगातार बढ़ता मानसिक दबाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से लोग डिप्रेशन जैसी चीज का गंभीर शिकार हो गए हैं. ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है, जो इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख देती है. ये एकदम नहीं होता है बल्कि धीरे-धीरे इंसान को खोखला कर देता है. इसका असर आपके दिमाग पर तो पड़ता ही है बल्कि रिश्तों, काम और पूरी जिंदगी पर भी देखने के लिए मिलता है. मानसिक रूप से बीमार इंसान ही डिप्रेशन की ओर बढ़ता ही रहता है. युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में यह समस्या सभी में देखने के लिए मिल रही है. अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए, तो ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि कैसे आप डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं.

डिप्रेशन से बचाव के लिए लाइफस्टाइल में क्या सुधार करें?

1. नींद

शरीर को फिट रखने के लिए नींद का पूरा होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है. देर रात तक मोबाइल चलाना आपको बंद करना है. रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप से आपको दूरी बना लेनी है.

2. रोजाना एक्सरसाइज

अगर आप खुद को डिप्रेशन से दूर रखना चाहते हैं, तो रोजाना एक्सरसाइज को आपको करनी ही चाहिए. ये आपके दिमाग को ताजगी देता है और साथ ही डिप्रेशन से भी आपको कोसों दूर रखता है. शरीर का एक्टिव रहना बेहद जरूरी है. रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग, साइकलिंग तो आपको करनी ही चाहिए.

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3. हल्दी डाइट

आपको अपनी डाइट में हमेशा हेल्दी डाइट को ही शामिल करना चाहिए. ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं. आपको हमेशा अपनी डाइट में सब्जियां, ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स, दालें, साबुत अनाज जैसी चीजों को शामिल करना चाहिए.

4. सोशल कनेक्शन

आजकल लोगों ने सोशल कनेक्शन बनाना ही छोड़ दिया है. कई लोग धीरे-धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं, जिस कारण अकेलापन हो जाता है और लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं. परिवार के साथ दोस्तों के साथ आपको समय ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहिए.

5. खाली न बैठें

खाली बैठना डिप्रेशन को बुलावा देना होता है इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खाली समय में कुछ ना कुछ करते रहे हैं. आप अपनी पसंद की चीजों को भी कर सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी स्किन से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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