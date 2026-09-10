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गर्भावस्था में मां को एनीमिया तो बच्चे के दिमाग पर पड़ सकता है असर! स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

गर्भावस्था के दौरान एनीमिया को अक्सर सामान्य समस्या माना जाता है, लेकिन एक नए अध्ययन ने इसके संभावित असर को लेकर चिंता बढ़ाई है. शोध में एनीमिया से जूझ रही माताओं से जन्मे बच्चों के मस्तिष्क के कुल आयतन में औसतन करीब 4% कमी देखी गई.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 10, 2026, 3:11 PM IST
गर्भावस्था में मां को एनीमिया तो बच्चे के दिमाग पर पड़ सकता है असर! स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
  • एक नए अध्ययन में गर्भावस्था के दौरान मां के एनीमिया और बच्चे के मस्तिष्क के छोटे के बीच संबंध मिला
  • एनीमिया से पीड़ित माताओं के बच्चों का कुल मस्तिष्क आयतन औसतन करीब 4% कम पाया गया
  • शोधकर्ताओं ने 300 से अधिक माताओं और उनके बच्चों की दो साल तक निगरानी और ब्रेन स्कैनिंग की
  • हालांकि, अध्ययन संबंध दिखाता है, कारण साबित नहीं करता, पोषण और अन्य स्वास्थ्य कारक भी बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं

गर्भावस्था के दौरान मां में एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही है तो इसका असर शिशु के मस्तिष्क विकास पर पड़ सकता है. एक नए अध्ययन में पाया गया है कि एनीमिया पीड़ित माताओं से जन्मे बच्चों का कुल मस्तिष्क आयतन अन्य बच्चों की तुलना में औसतन करीब चार प्रतिशत कम होता है. यह अध्ययन ब्रिटेन के ‘किंग्स कॉलेज लंदन और दक्षिण अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन’ के शोधकर्ताओं ने किया. शोधकर्ताओं ने केप टाउन में 300 से अधिक माताओं और उनके बच्चों का अध्ययन किया तथा बच्चों के मस्तिष्क की कई बार स्कैनिंग की, यह निगरानी बच्चों के करीब तीन महीने की उम्र से लेकर दो साल तक की गई.

एनीमिया से पीड़ित माताओं में बीमारी का स्तर-

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खास बात यह है कि अध्ययन में शामिल एनीमिया से पीड़ित माताओं में बीमारी का स्तर हल्का था. इसके बावजूद उनके बच्चों के मस्तिष्क के कुल वॉल्यूम (आयतन) में अंतर देखा गया. इससे यह संकेत मिलता है कि गर्भावस्था के दौरान मां के शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन का पर्याप्त स्तर भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के अनुसार, शोधकर्ताओं का ध्यान केवल पूरे मस्तिष्क के आकार पर ही नहीं है. इससे पहले इसी शोध समूह के काम में गर्भावस्था के दौरान मातृ एनीमिया और बच्चों के मस्तिष्क के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों, विशेष रूप से ‘कॉर्पस कॉलोसम और कॉडेट न्यूक्लियस’, के अपेक्षाकृत छोटे आयतन के बीच संबंध सामने आया था. बाद के अध्ययन में भी ये प्रभाव बच्चों के 6-7 वर्ष की उम्र तक बने रहने के संकेत मिले.

कॉर्पस कॉलोसम मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच कम्युनिकेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि कॉडेट न्यूक्लियस कई तरह की संज्ञानात्मक और मोटर प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है. हालांकि, इन निष्कर्षों का यह अर्थ नहीं है कि एनीमिया से पीड़ित मां का बच्चा निश्चित रूप से न्यूरोलॉजिकल या बौद्धिक समस्या से जूझेगा.

गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी-

शोध में मुख्य रूप से संबंध देखा गया है. इससे सीधे तौर पर यह साबित नहीं होता कि मां का एनीमिया ही मस्तिष्क के छोटे आयतन का एकमात्र कारण है. बच्चे के विकास पर गर्भावस्था के दौरान पोषण, संक्रमण, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारकों का भी प्रभाव हो सकता है, फिर भी विशेषज्ञों के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान एनीमिया दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है. खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी आम समस्या है.

शोध इस बात की ओर भी ध्यान दिलाता है कि गर्भावस्था के दौरान मां के स्वास्थ्य को केवल प्रसव तक सीमित मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. मां के शरीर में पोषक तत्वों की उपलब्धता का असर बच्चे के शुरुआती मस्तिष्क विकास पर भी पड़ सकता है. पहले के शोधों में भी गर्भावस्था के दौरान मातृ एनीमिया और बच्चों के मस्तिष्क के कुछ हिस्सों के छोटे आयतन के बीच संबंध पाया गया है. एक अध्ययन में 2-3 वर्ष की उम्र के बच्चों में कॉडेट, पुटामेन और कॉर्पस कॉलोसम के छोटे आयतन की रिपोर्ट की गई थी. ( input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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