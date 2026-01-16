By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हर महीने पीरियड्स हो रहे हैं डिले? कहीं ये किसी गंभीर बीमारी का इशारा तो नहीं, आइए डॉक्टर से जानते हैं
कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स लेट हो जाते हैं, ऐसे में दिमाग में ये सवाल आता है कि कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं है? आइए डॉक्टर से जानते हैं इसकी वजह.
पीरियड्स महिला के जीवन का आम हिस्सा है. हालांकि इस दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कुछ लड़कियों को पीरियड्स समय से नहीं आते हैं ये कभी-कभी लेट हो जाते हैं. कई महिलाएं ऐसी स्थिति का सामना करती हैं जब उनके पीरियड्स (मासिक धर्म) तय समय पर नहीं आते. कभी कुछ दिन लेट हो जाते हैं तो कभी पूरा चक्र बिगड़ जाता है. इस पर पहला सवाल यही उठता है क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है? मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर बार ऐसा होना बीमारी नहीं है, लेकिन यह शरीर के हार्मोनल संतुलन (Hormonal Balance) में बदलाव का संकेत ज़रूर हो सकता है.
सामान्य मासिक चक्र की अवधि-
आमतौर पर महिलाओं का मासिक चक्र 21 से 35 दिन के बीच माना जाता है यानी अगर किसी का पीरियड 28 दिन में आता है और किसी का 32 दिन में, दोनों स्थिति सामान्य हैं, लेकिन अगर ये अंतराल बार-बार बहुत बढ़ जाए (40–45 दिन से अधिक) या बार-बार हो तो इसे Irregular Menstrual Cycle कहा जाता है.
क्यों होते हैं पीरियड्स लेट?
पीरियड्स का समय से न आना शरीर के कई अस्थायी या स्थायी कारणों से जुड़ा हो सकता है. कुछ कारण जीवनशैली (Lifestyle) से संबंधित होते हैं, जबकि कुछ गंभीर मेडिकल स्थितियों से.
सामान्य कारण:
- मानसिक तनाव या चिंता: तनाव हार्मोनल सिस्टम पर सीधा असर डालता है और ovulation (अंडोत्सर्जन) को प्रभावित करता है
- वजन में अचानक बदलाव: बहुत अधिक वजन घटाना या बढ़ाना दोनों हार्मोनल असंतुलन ला सकते हैं
- अत्यधिक एक्सरसाइज़: ज़्यादा शारीरिक परिश्रम estrogen हार्मोन का स्तर घटा सकता है, जिससे पीरियड्स रुक जाते हैं
- नींद की कमी और अनियमित रूटीन: जैविक घड़ी (circadian rhythm) बिगड़ने से हार्मोन अस्थिर हो जाते हैं
- हार्मोनल असंतुलन: यह कई बार अस्थायी होता है लेकिन नियमितता प्रभावित करती है
इन वजहों से होने वाली अनियमितता सामान्यतः हल्की होती है और जीवनशैली सुधारने से ठीक हो जाती है
ये हो सकते हैं कारण-
- PCOS (Polycystic Ovary Syndrome): आज की युवतियों में सबसे आम हार्मोनल विकार. इसमें अंडाशय में छोटे-छोटे सिस्ट बनते हैं, जिनसे periods लेट होते हैं, मुंहासे और चेहरे पर बाल बढ़ सकते हैं.
- थायरॉयड विकार: थायरॉयड हार्मोन बढ़ने या घटने से menstrual cycle बिगड़ जाता है
- हार्मोनल दवाएं: गर्भनिरोधक गोलियां या अन्य हार्मोन थेरेपी भी चक्र को प्रभावित कर सकती हैं
- गर्भावस्था: अगर reproductive age में पीरियड्स मिस हों, तो पहले प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए
- अत्यधिक एनीमिया या पोषण की कमी: कमजोर शरीर को ovulation बनाए रखने में कठिनाई होती है
डॉक्टर से मिलें अगर:
- 1.5 महीने या उससे अधिक समय तक पीरियड न आए
- चक्र बार-बार अनियमित हो
- ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो
- चेहरा या ठोड़ी पर बाल बढ़ रहे हों, मुंहासे लगातार हों
- अत्यधिक थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो
जांच और निदान-
- डॉक्टर्स आम तौर पर कुछ बेसिक जांचों से समस्या का कारण पता करते हैं:
- Ultrasound (Pelvic Scan): गर्भाशय और अंडाशय की संरचना में कोई असामान्यता तो नहीं
- Hormonal Blood Tests: जैसे FSH, LH, Prolactin, Estrogen, Progesterone।
- Thyroid Profile: Hypo या Hyperthyroidism की जांच के लिए
- Pregnancy test: यदि पीरियड्स मिस हो रहे हों
इन जांचों की मदद से यह तय किया जा सकता है कि देरी का कारण सिर्फ हार्मोनल अस्थिरता है या कोई गहरी चिकित्सा समस्या है. अधिकांश मामलों में उपचार संभव है, अगर lifestyle से संबंधित कारण हैं तो खानपान, योग, पर्याप्त नींद और तनाव को नियंत्रित करना बहुत मददगार होता है. अगर PCOS या थायरॉयड जैसे कारण हैं, तो डॉक्टर उनके अनुसार दवा और हार्मोनल थेरेपी सुझाते हैं.
लंबे समय तक पीरियड्स में अनियमितता को नजरअंदाज करने से प्रजनन क्षमता (fertility) और हृदय-स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.
बचाव और जीवनशैली सुझाव-
- संतुलित भोजन लें, खासकर आयरन और विटामिन B से भरपूर
- रोज़ाना 7–8 घंटे की नींद लें
- तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग या हल्के व्यायाम अपनाएं
- नियमित समय पर खाना और सोना एक स्थिर शारीरिक चक्र बनाए रखते हैं
पीरियड्स समय से न आना हमेशा बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के संतुलन बिगड़ने का संकेत होता है. कभी-कभी यह तनाव, थकान या हार्मोनल उतार-चढ़ाव का नतीजा होता है, जो सामान्य है, लेकिन अगर यह बार-बार हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं. समय पर जांच करवाना और विशेषज्ञ की सलाह लेना भविष्य की गंभीर जटिलताओं, जैसे PCOS या थायरॉयड समस्या, से बचा सकता है.