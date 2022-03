Maturity onset diabetes of the young: आज के समय में ज्यादातर लोग डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या से ग्रस्त हैं. इसके पीछे कारण है लोगों की बदलती जीवनशैली. लेकिन मधुमेह का एक दुर्लभ और रूप है जो 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं में पाया जाता है. ये रूप उन लोगों में भी पाया जा सकता है जो मोटे नहीं हैं और अच्छी जीवनशैली जी रहे हैं. इसका नाम है एमओडीवाई यानि मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ द यंग (MODY – Maturity Onset Diabetes of The Young). एमओडीवाई की समस्या से ग्रस्त मामलों में से केवल 1-4 प्रतिशत मामलों का ही निदान हो पाता है. ऐसे में जानते है इसके बारे में-Also Read - मुंह की आती दुर्गंध बताती है, आपको डायबिटीज है या नहीं? यहां जानें क्या कहती है रिसर्च

जीवनशैली में बदलाव जरूरी

जरूरी नहीं की इसके कुछ रूपों के लक्षण दिखाई दें. ये लक्षण केवल रक्त शर्करा परीक्षण द्वारा ही पता चल सकते हैं. चूंकि इसके लक्षण टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के साथ ओवरलैप हो सकते हैं, ऐसे में गलत निदान का जोखिम बढ़ जाता है. MODY के कुछ रूपों को जीवनशैली में बदलाव करके रोका जा सकता है. वहीं कुछ को प्रकार के आधार पर दवा या इंसुलिन की जरूरत पड़ती है.

यदि आपको MODY है तो

सबसे पहले प्रकार के बारे में जानें उसके बाद मधुमेह के लिए सही उपचार और सलाह लें. यदि माता-पिता MODY के किसी प्रकार से गुजरे हैं तो बच्चों को 50 फीसदी इस समस्या का जोखिम बढ़ सकता है. परिवार के अन्य सदस्य भी चेकअप करवाएं. अगर आपको लगता है कि आपको MODY हो सकता है तो आपको अपने डॉक्टर से परीक्षण के बारे में जानें.

MODY के मुख्य प्रकार

1 – HNF1-alpha

2 – HNF4-alpha

3 – HNF1-beta

4 – Glucokinase