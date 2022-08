Monkeypox New Symptoms: मंकीपॉक्स वायरस अब धीरे-धीरे दुनियाभर के कई देशों में अपने पैर पसारता जा रहा है. भारत में इसके अबतक 9 मरीज मिल चुके हैं और एक संक्रमित मरीज की मौत भी हो चुकी है. इसे लेकर केंद्र सरकार खास सख्ती बरत रही है. इस बीच, एक स्टडी में मंकीपॉक्स से संक्रमित मरीजों में नए लक्षण दिखने का दावा किया गया है. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) में छपी एक स्टडी में दावा किया गया है कि वर्तमान में मंकीपॉक्स से संक्रमितों में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो आमतौर पर वायरस इन्फेक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं.Also Read - मंकीपॉक्स ने बढ़ाई चिंता, केरल-दिल्ली में फिर मिले मंकीपॉक्स के नये मरीज, देश में अबतक मिले 9 संक्रमित, एक की मौत

मंकीपॉक्स का नया लक्षण, प्राइवेट पार्ट्स में दर्द और सूजन

बता दें कि रिपोर्ट पर निष्कर्ष मंकीपॉकस को लेकर मई और जुलाई 2022 के बीच लंदन में मौजूद मंकीपॉक्स के 197 मरीजों के मामलों पर आधारित है. रिसर्चर्स ने कहा कि मरीजों द्वारा बताए गए कुछ सामान्य लक्षणों में प्राइवेट पार्ट में दर्द और सूजन शामिल हैं जो पिछले ​​ लक्षणों से अलग हैं. स्टडी में शामिल सभी 197 लोग पुरुष थे जिनकी औसत आयु 38 साल थी. इनमें से 196 की पहचान समलैंगिक (Gay), उभयलैंगिक (By sexual) थी. ऐसे अन्य पुरुषों के तौर पर मरीजों की पहचान हुई जो पुरुषों के साथ ही यौन संबंध रखते हैं. Also Read - दुनिया भर में Monkeypox के कारण हुई मौतों पर WHO चिंतित, कई देशों को दी चेतावनी

मरीजों में दिखे एचआईवी संक्रमण

बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 86 प्रतिशत मरीजों ने बीमारी से पूरे शरीर के प्रभावित होने के बारे में बताया. इसमें सबसे आम लक्षणों में बुखार (62 प्रतिशत), लिम्फ नोड्स में सूजन (58 प्रतिशत) और मांसपेशियों में दर्द (32 प्रतिशत) शामिल हैं. स्टडी में शामिल 71 मरीजों ने प्राइवेट पार्ट में दर्द, 33 ने गले में खराश और 31 ने प्राइवेट पार्ट में सूजन के बारे में बताया. जबकि 27 मरीजों के मुंह में घाव थे.वहीं 22 मरीजों को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर एकल घाव और 9 मरीजों के टॉन्सिल में सूजन थी. Also Read - हिमाचल प्रदेश के सोलन में Monkeypox का संदिग्ध मरीज मिला, नहीं है कोई ट्रैवल हिस्ट्री

रिसर्चर्स ने उल्लेख किया कि एकल घाव और टॉन्सिल में सूजन को पहले मंकीपॉक्स के विशिष्ट लक्षणों के रूप में नहीं जाना जाता था. उन्होंने कहा कि करीब एक तिहाई (36 प्रतिशत) मरीजों को एचआईवी संक्रमण भी था और 32 प्रतिशत लोगों में यौन संचारित संक्रमण था.

मंकीपॉक्स को लेकर नया गाइडलाइन जारी

मंकीपॉक्स को लेकर भारत के बेंगलुरू में बीबीएमपी ने गाइडलाइंस जारी की हैं. जिसके तहत मंकीपॉक्स से संक्रमित पाए जाने वाले मरीज को 21 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा. जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर 14 दिन क्वारंटीन रहने की गाइडलाइन जारी की गई थी.