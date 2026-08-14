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बारिश के मौसम में हर वक्त आती है नींद और रहती है थकान? कहीं दिल तो नहीं दे रहा खतरे का संकेत!

मानसून में थकान और सुस्ती आम मानी जाती है, लेकिन अगर इसके साथ सांस फूलना, सीने में बेचैनी या चक्कर आने जैसे लक्षण भी हों, तो यह दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है, जानिए डॉक्टर ने दोनों में अंतर कैसे बताया है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 14, 2026, 8:59 AM IST
बारिश के मौसम में हर वक्त आती है नींद और रहती है थकान? कहीं दिल तो नहीं दे रहा खतरे का संकेत!
  • मानसून में हल्की थकान सामान्य हो सकती है, लेकिन लगातार कमजोरी को नजरअंदाज न करें
  • अगर थकान के साथ सांस फूलना, सीने में दर्द या चक्कर आए तो डॉक्टर से तुरंत मिलें
  • बुजुर्गों और डायबिटीज मरीजों में दिल की बीमारी सिर्फ थकान के रूप में भी दिख सकती है
  • पर्याप्त पानी, अच्छी नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से सामान्य मानसूनी थकान कम की जा सकती है

बरसात के दिन हर किसी को अच्छे लगते हैं, न इसमें धूप की टेंशन और न ही ठंड की, लोग इस मौसम को खूब एन्जॉय करते हैं. हालांकि जहां ये मौसम हर किसी के दिल को भाता है तो वहीं ये अपने संग कई तरह की परेशानियां लेकर भी आता है, खासकर दिल की परेशानियों का खतरा. अक्सर आपने महसूस किया होगा कि मॉनसून के दिनों में हमें थकान ज्यादा महसूस होती है और नींद ज्यादा लगती है, हमेशा एनर्जी डाउन सी लगती है, हालांकि अक्सर हम में से अधिकतर लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ये दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है. ऐसे में आइए डॉ. पवन पारसनाथ सिंह (कंसलटेंट – कार्डियो थोरैसिक और वैस्कुलर सर्जरी , यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगरा) से जानते हैं कि दोनों में अंतर कैसे करें?

हमेशा थका हुआ महसूस होना-

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डॉ. पवन पारसनाथ सिंह ने बताया कि मानसून का मौसम गर्मी से राहत तो दे सकता है, लेकिन नमी बढ़ने, रोज़मर्रा के कामों में रुकावट और शारीरिक कसरत की कमी से लोग कमजोरी महसूस कर सकते हैं. हालांकि बारिश के मौसम में थकान होना सामान्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान होना जरूरी नहीं कि मानसून की वजह से ही हो, आमतौर पर, मानसून में होने वाली थकान नींद न आने, डिहाइड्रेशन, शारीरिक गतिविधि की कमी, खानपान की आदतों में बदलाव या ज़्यादा नमी से होने वाली परेशानी से जुड़ी होती है. नींद पूरी करके, शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखकर, स्वस्थ खान-पान और कसरत से सुस्ती, ऊर्जा की कमी और आलस को दूर किया जा सकता है, फिर भी, दिल से जुड़ी थकान अलग तरह से दिखती है.

अगर किसी व्यक्ति को असामान्य थकान महसूस होती है, खासकर रोज़मर्रा के काम करते समय, तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ़, सीने में बेचैनी, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ना, बहुत ज़्यादा पसीना आना या पैरों में सूजन जैसे लक्षण भी हो सकते हैं. कभी-कभी, लोगों को बिना सीने में दर्द के भी बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, ऐसा अक्सर बुज़ुर्गों और डायबिटीज वाले लोगों के साथ होता है. नमी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने की क्षमता पर भी अतिरिक्त बोझ डाल सकती है, इसके अलावा, डिहाइड्रेशन से कुछ लोगों में कमजोरी, चक्कर आना और दिल की धड़कन तेज़ होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर उन्हें जिन्हें दिल की बीमारी है.

कब हो जाएं सतर्क?

सबसे जरूरी बात ये है कि थकान किस तरह की है और कितने समय तक रहती है, इस पर ध्यान दिया जाए, जब अचानक और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो और साथ में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ़, बेहोशी, बहुत ज़्यादा पसीना आना और असामान्य कमज़ोरी जैसे लक्षण हों, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

थकान के सभी मामलों को दिल की बीमारियों से नहीं जोड़ा जा सकता, हालांकि, अगर थकान लगातार बनी रहे या उसका कोई साफ कारण समझ न आए तो यह चिंता की बात हो सकती है. मानसून के दौरान अपने शरीर की जरूरतों पर ध्यान देना और सही मात्रा में पानी पीना, आराम करना, अच्छा खान-पान और कसरत करना अच्छी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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