बुखार आते ही दवा खाकर न बैठें, मानसून में ये गलती पड़ सकती है भारी, जानें कब कराएं टेस्ट?

मानसून में बारिश और जलभराव के साथ डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में बुखार को सामान्य समझकर खुद से दवा लेना बीमारी को छिपा सकता है. जानिए कब जांच कराना जरूरी है और कौन-से टेस्ट मददगार हो सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/monsoon-fever-alert-dont-ignore-fever-know-the-tests-for-dengue-malaria-and-typhoid-8522401/ Copy

मानसून में जलभराव और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है

बुखार को मामूली समझकर खुद से दवा लेने पर बीमारी का सही कारण पता चलने में देरी हो सकती है

सिर्फ लक्षणों से संक्रमण की पहचान मुश्किल हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर उचित डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूरी हैं

बारिश में बुखार बना रहे या लक्षण बढ़ें तो डॉक्टर से सलाह लेकर समय पर जांच और इलाज कराना चाहिए

भारत में मानसून का सभी को इंतजार रहता है. गर्मी से राहत देने वाली बारिश अपने साथ कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर आती है, जगह-जगह पानी भरने, बाढ़ और दूषित पानी के कारण इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. बुखार इन संक्रमणों के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है.

डॉ. राजीव शर्मा (वाइस प्रेसिडेंट, मेडिकल अफेयर्स, Tata1mg) ने कहा कि अक्सर लोग बुखार को सामान्य समस्या मानकर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले लेते हैं, एक दिन आराम करते हैं और बेहतर महसूस होने पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट जाते हैं. डॉक्टर या जांच केंद्र तक पहुंचने के लिए बारिश, ट्रैफिक और जलभराव का सामना करने की तुलना में यह आसान विकल्प लगता है, लेकिन मानसून में होने वाले बुखार को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए. खासकर अगर बुखार बना रहे या लक्षण बढ़ने लगें, तो इसके सही कारण का पता लगाना जरूरी है.

मानसून और बुखार का क्या संबंध है?

मानसून के दौरान कई तरह के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. जमा हुआ पानी मच्छरों के पनपने की जगह बन जाता है, जिससे डेंगू और मलेरिया फैल सकता है, वहीं, बारिश के कारण पानी दूषित होने और वातावरण में नमी बढ़ने से टाइफाइड और पेट से जुड़े अन्य संक्रमणों का खतरा भी बढ़ सकता है. शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से बुखार पैदा करता है. इसलिए मानसून के दौरान संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ बुखार के मामले भी बढ़ सकते हैं.

खुद से दवा लेना समस्या को छिपा सकता है

डॉ. राजीव शर्मा ने बताया कि मानसून में बुखार होने पर कई लोग तुरंत बुखार कम करने वाली दवा ले लेते हैं. इससे कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन अगर बुखार किसी संक्रमण की वजह से है, तो केवल बुखार कम करने से संक्रमण का इलाज नहीं होता. कभी-कभी दवा लेने के बाद बुखार कम होने पर व्यक्ति यह मान लेता है कि वह ठीक हो गया है और डॉक्टर से सलाह या जरूरी जांच कराने में देरी कर देता है. इस दौरान संक्रमण शरीर में धीरे-धीरे बढ़ सकता है.

सही जांच क्यों जरूरी है?

सिर्फ बुखार से यह पता नहीं चल सकता कि इसकी वजह डेंगू है, मलेरिया, टाइफाइड या कोई दूसरा संक्रमण. इन सभी में बुखार के साथ सिरदर्द, कमजोरी और शरीर में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं. कुछ लक्षण अलग-अलग संक्रमणों की ओर संकेत कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, डेंगू में मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. मलेरिया में ठंड लगने और पसीना आने की समस्या हो सकती है, जबकि टाइफाइड में पेट और मल त्याग से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि, केवल लक्षणों के आधार पर इन संक्रमणों की सही पहचान करना हमेशा संभव नहीं होता. ऐसे में उचित डायग्नोस्टिक टेस्ट संक्रमण की पहचान करने में मदद कर सकते हैं.

कौन-सी जांच की जा सकती है?

डेंगू:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के अनुसार, लक्षण शुरू होने के पहले 7 दिनों के दौरान NS1 एंटीजन टेस्ट और IgM एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. 7 दिनों के बाद IgM एंटीबॉडी टेस्ट को प्राथमिक जांच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार CBC यानी Complete Blood Count की जांच भी सलाह दे सकते हैं, जिससे प्लेटलेट्स समेत खून के अन्य मानकों पर नजर रखी जा सके.

मलेरिया:

मलेरिया की पुष्टि के लिए आमतौर पर खून के नमूने की जांच की जाती है, जिसमें मलेरिया के परजीवी की पहचान की जाती है. इसके अलावा मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) भी किया जा सकता है, जो खून में मलेरिया के कुछ खास एंटीजन की पहचान करता है. कौन-सी जांच की जरूरत है, यह मरीज के लक्षणों और जांच के समय पर निर्भर कर सकता है.

टाइफाइड:

टाइफाइड की जांच के लिए कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें Widal टेस्ट शामिल है, जो Salmonella Typhi बैक्टीरिया के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी की जांच करता है. Typhidot टेस्ट भी बैक्टीरिया के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी की पहचान करने में मदद करता है .

बुखार की जांच में देरी न करें-

मानसून में होने वाले बुखार को हमेशा सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बुखार कम करने वाली दवा से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन अगर बुखार किसी संक्रमण की वजह से है, तो सही कारण का पता लगाना और उसी के अनुसार इलाज कराना जरूरी है. अगर बारिश के कारण लैब जाना मुश्किल है, तो घर से सैंपल कलेक्शन की सुविधा का विकल्प चुना जा सकता है, लेकिन खुद से दवा लेने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बुखार के पीछे की सही वजह का पता लगाया गया हो.