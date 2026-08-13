बारिश में सीने की जलन को गैस समझना पड़ सकता है भारी! डॉक्टर ने कहा- ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, पहचानें लक्षण

बारिश के मौसम में सीने में जलन, बदहज़मी और थकान को लोग अक्सर एसिडिटी या वायरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं, इसलिए समय पर ECG कराना बेहद जरूरी है.

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मॉनसून में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर गैस, एसिडिटी या वायरल जैसे लग सकते हैं

छाती में जलन, ठंडा पसीना, सांस फूलना और अचानक कमजोरी को नजरअंदाज न करें

महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज़ मरीजों में हार्ट अटैक के लक्षण अलग हो सकते हैं

समय पर ECG और इलाज से जान बचाई जा सकती है, इसलिए देरी बिल्कुल न करें

बारिश का मौसम भले ही हम में से अधिकतर लोगों को अच्छा लगता हो, लेकिन इस मौसम में बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है, बारिश के दिनों में हम में से कई लोगों को सीने में जलन, गैस आदि की समस्या होने लगती है, जिसे हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये हार्ट अटैक का इशारा भी हो सकता है? जी हां आइए डॉ. आशीष कुमार गोविल (एसोसिएट डायरेक्टर – इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोएडा) से जानते हैं.

बढ़ जाती हैं दिल की परेशानियां-

डॉ. आशीष कुमार ने बताया कि एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर अपने कई सालों के अनुभव में, मैंने बारिश के मौसम में एक चिंताजनक पैटर्न देखा है. इस मौसम में, मेरे मरीज़ दिल की परेशानियों को लेकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं. असल में, ज़्यादातर लोग अस्पताल तब पहुंचते हैं जब वो गलतफहमी में ये मान लेते हैं कि उन्हें एसिडिटी, बदहजमी या सीने में जलन की शिकायत है. एक आम मरीज का उदाहरण लें तो “मुझे लगा कि बाहर का खाना खाने के बाद उसे बस गैस बन रही है या मुझे लगा कि मॉनसून में शायद फ्लू हो गया है, लेकिन दुखद सच ये है कि हार्ट अटैक के दौरान देरी और बर्बाद होने वाला हर मिनट दिल की मांसपेशियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

मॉनसून के मौसम में एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस मौसम में लोग समोसे या तले-भुने और मसालेदार चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे में खाने से एसिडिटी और रिफ्लक्स के लक्षण बढ़ जाते हैं, हालांकि, एसिडिटी से छाती की हड्डी के पीछे जलन, पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी, जी मिचलाना और बदहज़मी जैसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक के लक्षण भी कुछ ऐसे ही हो सकते हैं.

ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सतर्क-

हार्ट अटैक के लक्षण मॉनसून से जुड़े वायरस के संक्रमण के लक्षणों से काफी मिलते-जुलते होते हैं, अचानक शरीर में कमज़ोरी, ठंडे पसीने आना, पेट में बेचैनी और बिना वजह थकान जैसे लक्षणों को संक्रमण का लक्षण समझ लिया जा सकता है, लेकिन बुज़ुर्गों, महिलाओं और डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों में हार्ट अटैक के लक्षण असामान्य रूप से भी दिख सकते हैं. सांस फूलने या अचानक थकान जैसे लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. मॉनसून के हालात दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनसे तापमान, नमी और शारीरिक मेहनत में बदलाव आते हैं. तापमान, नमी और मेहनत में बदलाव से ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर पर असर पड़ सकता है. मॉनसून का तनाव उन लोगों के लिए दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है जो पहले से ही दिल की बीमारी या जोखिम वाले कारकों से जूझ रहे हैं.

इन बातों पर तुरंत दें ध्यान-

नियम बहुत आसान है, छाती में बेचैनी या पेट के ऊपरी हिस्से में असामान्य जलन जैसे लक्षणों को कभी भी सिर्फ़ गैस न समझें. अगर लक्षण अचानक और गंभीर हों, या उनके साथ पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ़, जी मिचलाना या कमज़ोरी महसूस होना जैसे लक्षण भी हों, तो तुरंत इमरजेंसी मदद लें. कुछ ही मिनटों में ECG करके हार्ट अटैक का जल्दी पता लगाया जा सकता है. बारिश के मौसम में समय रहते हालत की जांच करवाने से आपका पूरा इलाज हो सकता है और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है.