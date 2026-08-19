मानसून में बढ़ सकता है हार्ट अटैक का रिस्क, सीने में दर्द और सांस फूलने जैसे लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Monsoon Heart Health: मानसून की बारिश गर्मी से राहत जरूर देती है, लेकिन इस मौसम की ज्यादा नमी दिल की सेहत पर असर डाल सकती है. खासकर हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को डिहाइड्रेशन, कम एक्टिविटी और अनहेल्दी डाइट से सावधान रहने की जरूरत है.

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मानसून की ज्यादा नमी शरीर को ठंडा रखने के लिए दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है

पसीना ज्यादा आने से डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का खतरा बढ़ सकता है

बारिश में कम एक्टिविटी और ज्यादा जंक फूड हाई BP, वजन और कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ा सकते हैं

सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर या धड़कन में बदलाव को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर की सलाह लें

vमानसून का मौसम गर्मी से तो राहत देता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मानसून के महीनों में ज़्यादा नमी (humidity) दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है. ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि नमी वाले मौसम में पसीना आसानी से नहीं सूखता, जिससे शरीर को ठंडा होने में मुश्किल होती है. ऐसे हालात में, शरीर को ठंडा रखने के लिए हमारे दिल को त्वचा तक ज़्यादा खून पंप करना पड़ सकता है. स्वस्थ लोग तो इसे संभाल सकते हैं, लेकिन दिल की बीमारियों या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए जोखिम ज़्यादा हो सकता है.

ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं –

ज़्यादा नमी के कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, भले ही लोगों को प्यास न लगे. बहुत ज़्यादा पसीना आने से शरीर से तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ हद तक डिहाइड्रेशन से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं, यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है जो ब्लड प्रेशर और दिल की समस्याओं की दवा ले रहे हैं.

बारिश के मौसम में शारीरिक गतिविधि एक मुख्य समस्या होती है. लगातार बारिश और नमी के कारण लोग घर पर ही रहते हैं और कम सक्रिय हो पाते हैं. एक तरफ, इससे जंक फूड, जैसे तला-भुना और नमकीन खाना और मीठे पेय पदार्थों का सेवन बढ़ जाता है. दूसरी तरफ, एक जगह बैठे रहने वाली जीवनशैली वजन बढ़ने, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनियंत्रित होने की संभावना को बढ़ाती है.

इन लक्षणों पर दें ध्यान-

दिल की समस्याओं से पीड़ित लोगों को चिंताजनक लक्षणों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि सांस फूलना, सीने में दर्द, बहुत ज़्यादा पसीना आना, थकान और चक्कर आना, साथ ही दिल की धड़कन में बदलाव. इन लक्षणों को केवल मौसम की वजह नहीं मानना चाहिए, खासकर तब जब वे अचानक या गंभीर रूप से दिखाई दें.

दिल की बीमारी से बचाव के लिए, शरीर में पानी की कमी न होने दें , नमकीन और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, हल्का और स्वस्थ भोजन करें और एक्टिव रहें, जिन लोगों को दिल की समस्याएं हैं, उन्हें अपनी दवाएं लेते रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए.