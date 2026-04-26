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सुबह या शाम किस समय सबसे ज्यादा रहता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए बढ़ने की वजह और बचाव

Heart Attack Risk: हार्ट अटैक के मामले आजकल युवाओं में भी काफी देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोगों का यही सवाल होता है कि सुबह या शाम हार्ट अटैक का खतरा किस समय अधिक होता है?

Heart Attack Risk: इन दिनों हार्ट अटैक के खतरे काफी ज्यादा सुनने में आ रहे हैं. बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं में भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. काम की टेंशन, अनहेल्दी डाइट भी इसका कारण बनती है. अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सुबह या शाम किस समय हार्ट अटैक का खतरा अधिक पड़ता है. इसके कुछ लक्षण कॉमन होते हैं, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं. कई लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है हार्ट अटैक आने के तुरंत बाद ही मौत हो जाती है. रात से ज्यादा दिन में इसका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है. आपको समय रहते इसके लक्षण को भाप लेना चाहिए. आइए आपको इस चीज के बारे में अच्छे से समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

सुबह या शाम किस समय हार्ट अटैक का खतरा अधिक?

लोगों के मन में अक्सर एक ही तरह का सवाल आता है कि सुबह या शाम किस समय हार्ट अटैक का खतरा अधिक? रात की तुलना में सुबह के समय इसका खतरा अधिक होता है. ये बीमारी एदकम से नहीं बल्कि आपकी ही छोटी-छोटी आदतों की वजह से होता है. अगर आपने समय रहते नहीं पहचाना, तो आपके लिए खतरा अधिक बढ़ जाएगा. इसके लक्षण को जानकर बचाव करने का तरीका डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए.

हार्ट अटैक के कारण

1. ब्लड क्लॉट का बनना

हार्ट अटैक आने के कई सारे कारण होते हैं. सुबह के समय हमारा खून काफी ज्यादा गाढ़ा होता है और ये ब्लड क्लॉट के खतरे को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा अधिक हो जाता है.

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2. ब्लड प्रेशर का बढ़ना

रात में सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर कम रहता है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, तो ये काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, जो हार्ट रेट के खतरे को बढ़ा देती है.

3. तनाव हार्मोन का बढ़ना

सुबह उठते ही हमारे दिमाग में कई तरह-तरह की परेशानी चलती रहती है, जिस वजह से तनाव हार्मोन काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है और हार्ट रेट बढ़ते ही हार्ट अटैक आ जाता है.

4. स्लीप डिसऑर्डर

स्लीप डिसऑर्डर भी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाने में अच्छा-खासा रोल निभाती हैं. अधूरी नींद सुबह के समय आपको कई तरह-तरह की समस्या देती है, जिस वजह से आपको दिल का दौरा पड़ता है.

हार्ट अटैक से बचाव के लिए क्या करें?

1. वर्कआउट

अगर आप हार्ट अटैक से बचाव चाहते हैं, तो रोजाना सुबह के समय वर्कआउट जरूर करना चाहिए. आपकी सेहत के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और आपको हर बीमारी से लड़ने में भी मददगार होते हैं.

2. डिहाइड्रेट

समर का सीजन चल रहा है और ऐसे में आपको खुद को डिहाइड्रेट रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है. सुबह उठते ही 1 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए, ऐसा करने से रात भर का डिहाइड्रेशन भी दूर हो जाता है.

3. प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट

कुछ लोग नाश्ते को स्किप कर देते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत को नुकसान करता है. आपको अपनी डाइट में हमेशा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट का सेवन करना चाहिए. एनर्जी देने के साथ-साथ आपको हमेशा फिट रखेगी.

(यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा कहीं पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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