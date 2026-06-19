सुबह उठते ही आती हैं खट्टी डकारें? कहीं ये फैटी लिवर का शुरुआती संकेत तो नहीं!

अगर सुबह उठते ही मुंह में खट्टापन, गले में जलन या खट्टी डकारें महसूस होती हैं, तो इसे हल्के में न लें. यह एसिडिटी के साथ-साथ फैटी लिवर और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का शुरुआती संकेत भी हो सकता है.

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सुबह खट्टी डकारें और मुंह में खट्टापन एसिड रिफ्लक्स का संकेत हो सकते हैं

डॉक्टर के अनुसार फैटी लिवर होने पर भी गैस, पेट फूलना और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं

जंक फूड, तनाव, ज्यादा चाय-कॉफी और देर रात खाना इस परेशानी को बढ़ाते हैं

सही खानपान, नियमित व्यायाम और समय पर जांच से समस्या से बचाव संभव है

सुबह नींद से उठते ही अगर मुंह में खट्टा स्वाद महसूस होता है, गले तक खट्टा पानी आता है या बार-बार खट्टी डकारें एसिडिटी के लक्षण हैं. हमारा पेट खाना पचाने का काम करता है और लिवर इस पूरी प्रोसेस में अहम भूमिका निभाता है. डॉ. रंजीत सिंह (प्रोफेसर और HOD (जनरल मेडिसिन), NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि लिवर बाइल बनाता है जो खाने में मौजूद फैट को पचाने में मदद करता है, जब लिवर ठीक से काम नहीं करता या उसमें फैट जमा होने लगता है, तो डाइजेस्टिव प्रोसेस धीमी हो जाती है.

डॉ. रंजीत सिंह ने बताया कि इसका असर पेट पर दिखाई देता है और गैस, पेट फूलना, भारीपन और खट्टी डकार जैसी समस्याएं होने लगती हैं. खट्टी डकार आने की सबसे आम वजह पेट में बनने वाला एसिड है जो पेट के अंदर ही रहता है और भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन जब यह एसिड ऊपर खाने की नली की तरफ आने लगता है, तो मुंह में खट्टापन महसूस होता है और डकारें आने लगती हैं जिसे एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है. रात में कई घंटों तक लेटे रहते हैं अगर आपने देर रात खाना खाया है, ज्यादा मसालेदार या तला-भुना भोजन लिया है या खाने के तुरंत बाद सो गए हैं, तो पेट का एसिड ऊपर की तरफ आ सकता है जिसके कारण सुबह उठते ही खट्टापन, गले में जलन या खट्टी डकार महसूस हो सकती है.

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज-

फैटी लिवर की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है. यह ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है. शुरुआत में इसके लक्षण बहुत साफ नहीं होते, लेकिन बार-बार गैस बनना, पेट भारी रहना, खाना ठीक से न पचना और सुबह खट्टी डकार आना इसके शुरुआती संकेत हो सकते हैं, जो लोग नियमित रूप से जंक फूड खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, व्यायाम नहीं करते या उनका वजन ज्यादा है, उनमें फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है.

खट्टी डकार का कारण केवल लिवर या एसिडिटी ही नहीं होता. कई बार ज्यादा चाय या कॉफी पीना, तनाव में रहना, धूम्रपान करना, बहुत मसालेदार खाना खाना या अनियमित समय पर भोजन करना भी इसकी वजह बन सकता है. तनाव का असर सीधे हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिससे पेट में ज्यादा एसिड बनने लगता है और डकार की समस्या बढ़ सकती है.

अगर खट्टी डकार के साथ बार-बार पेट फूलना, भूख कम लगना, लगातार थकान रहना, मतली महसूस होना, पेट में दर्द रहना या आंखों और त्वचा में पीलापन दिखाई देना शुरू हो जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. ये लक्षण लिवर या पाचन तंत्र की किसी गंभीर समस्या की ओर संकेत कर सकते हैं.

इस समस्या से बचने के लिए खानपान और जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव बहुत मददगार साबित हो सकते हैं. रात का खाना सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाएं. खाने के तुरंत बाद लेटने की बजाय थोड़ा टहलें, तला-भुना, मसालेदार और जंक फूड कम खाएं. अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, दलिया, खिचड़ी और पर्याप्त पानी शामिल करें. रोजाना थोड़ी देर व्यायाम करने से भी पाचन बेहतर रहता है और लिवर स्वस्थ रहता है.

इन चीजों से मिलेगी राहत-

यह समझना जरूरी है कि सुबह आने वाली खट्टी डकार सिर्फ एक छोटी-सी परेशानी नहीं, बल्कि शरीर का एक संकेत भी हो सकती है, अगर यह कभी-कभार हो तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि यह रोजाना होने लगे, तो इसके पीछे की वजह जानना जरूरी है. सही खानपान, नियमित दिनचर्या और समय पर जांच करवाकर आप न केवल इस समस्या से राहत पा सकते हैं, बल्कि अपने लिवर और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रख सकते हैं. स्वस्थ पेट और स्वस्थ लिवर ही अच्छे स्वास्थ्य की मजबूत नींव हैं.