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Mumbai 9 Year Old Girl Dies After 5 Months Dog Bite Know The Symptoms From Doctor

6 महीने बीत गए, लेकिन अंदर फैलता रहा है जहर... कुत्ते के काटने से 9 साल की बच्ची की हुई मौत

हाल ही में एक बच्ची की कुत्ता काटने से मौत हो गई, बताया जा रहा है कि बच्ची ने रैबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया था, जिस कारण ऐसा हुआ. आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि कुत्ता काटने पर क्या करना चाहिए.

9 year old girl die after dog bite: पिछले कुछ समय में कुत्ते के काटने से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं, अब हाल ही में आए केस नहीं सभी को हिलाकर रख दिया है. महाराष्ट्र के नालासोपारा (पालघर जिले) में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची कशिश सहानी की रेबीज संक्रमण से मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि घटना करीब 5 से 6 महीने पहले की है.बच्ची अपने दादाजी के साथ टहल रही थी, एक आवारा कुत्ते को बिस्किट खिलाते समय कुत्ते ने उसे खरोंच मार दी या काट लिया, हालांकि घाव बहुत छोटा था, इसलिए परिवार ने ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई. बच्ची को इंजेक्शन का बहुत डर लगता था. डॉक्टर के पास ले जाने पर वह रोने लगी, जिसके कारण रेबीज का एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) नहीं लगवाया गया. घाव कुछ दिनों में सूख गया और सब सामान्य लगने लगा, लेकिन अंदर वायरस चुपचाप फैल रहा था.

लगभग 6 महीने बाद अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ी, बुखार, बेचैनी, पानी से डर (हाइड्रोफोबिया) जैसे लक्षण दिखने लगे, फिर एक दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई रैबीज का टीका न लगवाने से बच्चे की मौत हो सकती है? आइए इसके बारे में डॉ. अमित मोदी ( प्रोफेसर (बाल रोग विशेषज्ञ एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएड) से जानते हैं.

डॉ. अमित मोदी ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद टीका (वैक्सीन) न लगवाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इससे रेबीज (Rabies) नाम की खतरनाक बीमारी हो सकती है. यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जो सीधे दिमाग पर असर करती है और एक बार लक्षण शुरू हो जाएं तो इसका इलाज संभव नहीं होता.

रेबीज संक्रमित जानवर (ज्यादातर कुत्ते) की लार से फैलता है. यह काटने, खरोंच या टूटी हुई त्वचा पर चाटने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है. यह धीरे-धीरे नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है और इसके लक्षण कई हफ्तों या महीनों बाद दिखाई देते हैं. ध्यान रखें, छोटा सा घाव या हल्की खरोंच भी खतरनाक हो सकती है अगर कुत्ता संक्रमित है

बचाव के लिए क्या करें-

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घाव को तुरंत 15 मिनट तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं, इससे वायरस कम होता है

बिना देरी किए एंटी-रेबीज वैक्सीन (4-5 डोज) जरूर लगवाएं

अगर काटना गंभीर है, तो डॉक्टर रैबीज इम्युनोग्लोब्युलिन (RIG) भी लगाते हैं

डर या गलतफहमी के कारण वैक्सीन न लगवाना जान के लिए खतरा बन सकता है, जबकि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है. आज की सलाह यही है कि कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन जरूर लगवाएं, चाहे कुत्ता वैक्सीनेटेड ही क्यों न हो, क्योंकि उसकी वैक्सीन की स्थिति और असर का सही पता नहीं होता.

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