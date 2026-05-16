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National Dengue Day 2026: डेंगू होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, नजरअंदाज किया तो धोना पड़ जाएगा जिंदगी से हाथ
National Dengue Day 2026: शरीर में डेंगू के लक्षण ऐसे होते हैं, जिसको कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आइए आपको बताते हैं.
National Dengue Day 2026: हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस मनाया जाता है. लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाता है. मच्छरों से फैलने वाली यह बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, कि इंसान की जान तक चली जाती है. डेंगू के मामले आजकल तेजी से काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और फिर कई तरह के वायरस भी फैलने लग जाते हैं. यह मच्छरों से होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसके लोग शिकार हो जाते हैं. इस बीमारी से बचने के लिए सभी जरूरी जानकारी का आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. डेंगू से बचाव, इसके लक्षण और समय पर इलाज अगर आप ये चीजें कर लेते हैं, तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि डेंगू होने पर शरीर में क्या-क्या लक्षण नजर आ सकते हैं.
डेंगू होने पर शरीर में क्या-क्या लक्षण नजर आते हैं?
डेंगू के किसी भी लक्षण को आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कई सारी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं. आपको गलती से भी सिरदर्द, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, आंखों से पीछे दर्द, मतली और उल्टी, आंखों में पीलापन ये लक्षण आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. अगर आप इसको अनदेखा करते हैं, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है.
डेंगू से बचाव
डेंगू का अगर आप बचाव चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर में पानी की बिल्कुल भी नहीं होने देनी है. और यही नहीं कूलर, गमले, टायरों के आस-पास भी पानी को जमा नहीं होने देना है. खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगा दें ताकि डेंगू वाली मच्छर का आतंक न हो पाए. मच्छरदानी का उपयोग करें और कोशिश करें कि काले कपड़े न पहने. मच्छर भगाने वाली क्रीम का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि बाहर का खाना खाने की जगह पर आप घर का बना खाना ही खाएं. अगर आप डेंगू की समस्या से जुझ रहे हैं, तो आपको देखभाल और देख-रेख की काफी ज्यादा जरूरत हैं, वरना ये समस्या आपके लिए काफी ज्यादा जानलेवा भी साबित हो सकती है. कुछ भी घरेलू चीजों को अपनाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए.
(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)