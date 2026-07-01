National Doctors' Day 2026: डॉक्टर से कभी नहीं छुपानी चाहिए ये 5 जरूरी बातें, वरना धोना पड़ जाएगा जिंदगी से हाथ

National Doctors' Day 2026: कुछ जरूरी बातें होती हैं, जिनको डॉक्टर से मरीजों को छुपाना नहीं चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है आइए आज आपको बताते हैं वो कौन-कौन सी बातें हैं.

Written by: Ritika
Published: July 1, 2026, 6:52 AM IST
(Pic credit-AI)
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  • हर साल 1 जुलाई को भारत में National Doctors’ Day मनाया जाता है.
  • सही इलाज के लिए डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताना बेहद ही जरूरी है.
  • शराब, सिगरेट या तंबाकू के सेवन की आदत के बारे में भी बताना चाहिए.
  • कौन-कौन सी दवाइयां या सप्लीमेंट ले रहे हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं छुपाना है.

National Doctors’ Day 2026: हर साल 1 जुलाई को भारत में ‘राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस’ को मनाया जाता है. ये खास दिन डॉक्टरों के योगदान और उनकी सेवाओं के सम्मान में मनाया जाता है. डॉक्टरों को भगवान का दूसरा स्वरूप भी माना जाता है. डॉक्टर तभी सही इलाज कर सकते हैं जब मरीज उन्हें अपनी हेल्थ को लेकर सभी चीजें सही बताते हैं, अगर आप कुछ भी उनसे इलाज के दौरान छुपाते हैं, तो आपके लिए ही समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. कई बार लोग शर्म, डर या लापरवाही की वजह से कुछ बातें डॉक्टर से छुपा लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बीमारी की पहचान में देरी हो सकती है या गलत इलाज मिलने का खतरा भी इससे काफी ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आप भी डॉक्टर के पास जाते समय कुछ बातें छुपा लेते हैं, तो इस आदत को आपके तुरंत बदलने की जरूरत है, वरना आप परेशानी में फंस सकते हैं. आइए जानते हैं वे 5 जरूरी बातें, जिन्हें डॉक्टर से कभी नहीं छुपाना चाहिए.

5 जरूरी बातें, जिन्हें डॉक्टर से कभी नहीं छुपाना चाहिए

1. शराब, सिगरेट या तंबाकू की आदत

मरीजों को डॉक्टर से कभी भी शराब, सिगरेट या तंबाकू की आदत वाली बातों को गलती से भी नहीं छुपाना चाहिए. बहुत से मरीज ऐसा करते हैं और फिर इलाज में दिक्कत आती है. धूम्रपान और शराब का असर दवाइयों के असर को काफी ज्यादा रोक देता है और आप पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता है. इन चीजों के बारे में ईमानदारी से बताना चाहिए.

2. एलर्जी के बारे में

मरीजों को गलती से भी एलर्जी के बारे में डॉक्टर से ये बातें नहीं छुपानी चाहिए. किसी दवा, इंजेक्शन, खाने की चीज या किसी चीज से एलर्जी आपको हुई है, तो उसके बारे में डॉक्टर से खुलकर बोलना चाहिए. किसी भी तरह की बातों को छुपाने से दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है.

3. जो दवाइयां पहले से लें रहे हैं

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो पहले ले रहे हैं दवाइयों के बारे में डॉक्टर को नहीं बताते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. ऐसा करने से नई दवा पुरानी दवा के साथ रिएक्शन कर सकती है, जिससे गंभीर साइड इफेक्ट्स भी आपको हो सकते हैं और ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं.

4. अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया

अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं और वो आपने एकदम से बंद कर दिया है, तो आपको ऐसी बातें बिल्कुल भी डॉक्टर से नहीं छिपानी चाहिए. यदि आप नियमित रूप से दवा नहीं ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को स्पष्ट रूप से बता दें ताकि आपकी सेहत पर इसका बुरा असर न पड़े

5. बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा लेने वाली बातें

कुछ लोग किसी भी परेशानी के होने पर खुद से ही डॉक्टर बनकर दवा खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे चलकर दिक्कत होती हैं और वो ये बातें नहीं बोल पाते हैं, कि उन्होने बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा ली है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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