National Doctors' Day: विदेशों में बढ़ी Made in India Doctor की डिमांड, पहले नंबर पर भारतीय डॉक्टर्स

नेशनल डॉक्टर डे पर विदेशों में बढ़े Made in India Doctor की डिमांड के बारे में बताने जा रहे हैं. आज भारत के हेल्थकेयर सिस्टम में कम होते डॉक्टरों और दुनिया भर में भारतीय डॉक्टरों की बढ़ती संख्या पर बात करेंगे.

आज हम भारत के हेल्थकेयर सिस्टम में कम होते डॉक्टरों और दुनिया भर में भारतीय डॉक्टरों की बढ़ती डिमांड के बारे में बात करेंगे. हम मरीजों के अधिकारों और उनकी परेशानियों के बारे में बहुत बात करते हैं लेकिन भारत के डॉक्टर किस तरह भारत ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों की मेडिकल जरुरतों को पूरा कर रहे हैं – आज आपके लिए ये जानना भी जरुरी है.

अगर मैं आपसे कहूं कि सरकारी अस्पताल ही नहीं, दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी बेडस की किल्लत है और वेटिंग चल रही है तो शायद आपको यकीन ना हो. लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सच है. दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों के बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पतालों में पिछले एक साल से बेड्स की किल्लत चल रही है.

जी हां – हम उन बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों की बात कर रहे हैं जहां मरीज का एक दिन का बिल एक लाख से कम आएगा या ज्यादा… ये मरीजों के रिश्तेदारों के चर्चा का और चिंता का विषय रहता है. चाहे आईसीयू बेड हो या वॉर्ड में सिंगल नॉर्मल बेड – आपको प्राइवेट अस्पताल में उसके लिए भी पैरवी लगानी पड़ सकती है. और जिसकी पैरवी यानी सिफारिश ना हो, उसे वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करना पड़ सकता है.

दिल्ली के मैक्स, गंगाराम, अपोलो और फोर्टिस जैसे बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता कम ही रहती है. ऐसा होने की दो बड़ी वजहें हैं – पहली कोरोना के बाद लोग जागरुक हुए हैं और ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं – दूसरी बड़ी वजह है भारतीय डॉक्टरों की बढ़ती डिमांड –

भारतीय मेडिकल डिग्री की इज़्जत

भारत में प्राइवेट प्रैक्टिस में काम करने वाले ज्यादातर बड़े डॉक्टर भारतीय मरीजों के साथ साथ दूसरे देशों से आने वाले मरीजों की जरुरतों को भी पूरा कर रहे हैं. कई डॉक्टर मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में प्रोसीजर, सर्जरी और मरीज को देखने के लिए नियमित तौर पर जा रहे हैं….पहली वजह है भारतीय मेडिकल डिग्री की इज़्जत – ज्यादातर एशियाई और मध्य पूर्व के देशों में भारतीय डिग्री मान्य है और भारत के डॉक्टर वहां रजिस्ट्रेशन करवा कर सीधे काम कर सकते हैं.

भारतीय डॉक्टरों पर विश्वास

दूसरी वजह है भारतीय डॉक्टरों पर विश्वास. यूके और यूएसए जैसे विकसित देशों में भी भारतीय डॉक्टरों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कई भारतीय डॉक्टर पश्चिमी देशों में परीक्षा पास करके वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन भारत से विदेश जाकर बसने वाले डॉक्टरों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है.

OECD (organization for economic cooperation and development) जो कई विकसित देशों का समूह है – इन देशों में भारत से पढ़े हुए 75 हज़ार ट्रेंड डॉक्टर काम कर रहे हैं. इनमें से दो तिहाई अमेरिका में और तकरीबन 19 हज़ार डॉक्टर यूनाइटेड किंगडम में बस चुके हैं. हालांकि भारत के कुल डॉक्टरों की संख्या के मुकाबले ये केवल 7 फीसदी है. लेकिन जिस देश में 850 मरीजों पर एक डॉक्टर हो – वहां 7 फीसदी भी बहुत मायने रखता है. चीन की आबादी और भारत की आबादी लगभग बराबर है लेकिन चीन के 8 हज़ार डॉक्टर ही विदेशों में काम कर रहे हैं. 2 करोड़ की आबादी वाले देश रोमानिया से 22 हज़ार डॉक्टर बाहर जाकर काम कर रहे हैं. जनसंख्या अनुपात के हिसाब से ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है.

हालांकि भारतीय डॉक्टर भारत को मिलने वाली विदेशी आय में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं. जो डॉक्टर विदेशों से भारत में आने वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं या टेंपरेरी तौर पर दूसरे देशों में जाकर सर्जरी, प्रोसीजर या ट्रेनिंग जैसे काम कर रहे हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है.

क्या कहता है सर्वे?

कॉमर्स मिनिस्ट्री के 2017 के एक सर्वे के मुताबिक भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत विदेशी आय की आमदनी एशियाई मरीजों से होती है – इनमें बांग्लादेश से भारत आने वाले मरीज पहले नंबर पर हैं। 14 प्रतिशत आय अमेरिकी और 11 प्रतिशत आय यूरोपीय मरीजों से भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को होती है। ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है.

(Source – Academic foundation Delhi and The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Ministry of Commerce and Industry India)

