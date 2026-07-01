National Doctors Day: अस्पताल जाने से पहले मरीजों को करनी चाहिए क्या-क्या तैयारी? जानिये क्या कहते हैं डॉक्टर

National Doctors Day: कोई भी मरीज अगर अस्पताल या फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले छोटी सी तैयारी करके जाता है तो उसका इलाज सही समय पर शुरू हो पाता है और वह जल्दी ठीक होता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/national-doctors-day-national-doctors-day-patient-preparations-before-visiting-hospital-doctors-advice-8462773/ Copy

National Doctors Day 2026: डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं यह तो हम सबने सुना ही है. आज धरती के इस ‘भगवान’ का खास दिन है. देश भर में हर साल 01 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है. डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं. बीमार पड़ते ही हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं. हालांकि, अस्पताल जाने से पहले मरीजों को भी कुछ तैयारी करनी चाहिए. मरीजों की तरफ से की गई इस छोटी सी तैयारी से उनका इलाज समय पर शुरू हो पाता है और वह जल्दी ठीक हो पाते हैं. इसे लेकर हमने AVee हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अनिल जैन से बात की.

डॉ. अनिल कुमार जैन ने बताया कि मरीज से हम सबसे पहले यह चाहते हैं कि जब वह अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसके बारे में वह थोड़ा गंभीरता से सोचकर बताए. इससे बीमारी की क्रोनोलॉजी समझने में आसानी होती है. मरीज अपनी प्रॉब्लम तक खुद को सीमित रखें न कि डायग्नोसिस और गूगल ज्ञान की तरफ जाएं. अगर वह पहले भी आ चुका है और कोई टेस्ट सजेस्ट किया गया हो तो वह उसे भी साथ जरूर लेकर आए. आमतौर पर वे बिना पिछले रिकॉर्ड या इन्वेस्टिगेशन के आते हैं, जिससे काफी असुविधा होती है. मरीजों को अपनी रिकॉल अच्छी रखनी चाहिए, इससे डॉक्टर को डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है.

हर समय मरीजों के बीच रहने वाले डॉक्टर्स खुद को कैसे रखते हैं स्वस्थ?

डॉक्टर्स खुद को कैसे स्वस्थ रखते हैं? इस पर डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने बताया कि सबसे पहले हमें खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है. इसके अलावा मरीजों को देखते समय हमें हाइजीन का खास ध्यान रखना होता है. हमें ग्लब्स कहां इस्तेमाल करने हैं, हमारे इक्यूपमेंट की हाइजीन कैसे बरकरार रहेगी इसका भी ध्यान रखना होता है. घर पहुंचने के बाद 6-8 घंटे की अच्छी नींद भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है. इसके अलावा हर दिन 20-30 मिनट की एक्सरसाइज और वॉक भी जरूरी है. प्राणायाम एक अच्छी एक्सरसाइज है जो लंग को फिट रखती है. इसके अलवा बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट स्वस्थ रखने में खास रोल अदा करती है.

स्वस्थ लोगों को कितने दिन पर चेक-अप करवाना चाहिए?

हम सिर्फ बीमार होने पर ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं. हालांकि बीमारी आप तक पहुंचे हमें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए. डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने बताया कि हमें बीमारी के लिए चेक-अप नहीं करवाना चाहिए, बल्कि हम स्वस्थ हैं इसके लिए चेक-अप करवाना चाहिए. हम खुद को स्वस्थ दिनचर्या में रखेंगे और हमें कोई दिक्कत होगी तो खुद ही वार्निंग मिल जाएगी. अगर हम सही दिनचर्या में रहते हैं तो साल में 1 बार रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए.

क्यों हमें बार-बार डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए?

हम अक्सर सुनते हैं कि डॉक्टर बार-बार चेंज नहीं करना चाहिए. जिस डॉक्टर को हम दिखाते हैं हमें उनके पास ही अपने इलाज के लिए जाना चाहिए. इस बारे में डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने बताया कि सिंपल या फिर सिजनल बीमारी में डॉक्टर बदलने की कोई जरूरत नहीं होती है. अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है तो इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि एक ही डॉक्टर आपको लगातार देखे.जब वह रिपीटेडली आपको देखता है तो कई बार क्रोनिक प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस पहली विजिट में नहीं बनती, हो सकता है सेकंड विजिट में भी ना बने, पर दो-तीन विजिट में डायग्नोसिस हो जाती है, तब मरीज के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. इसलिए आपको बार-बार डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए.

कब लेना चाहिए सेकेंड ओपनियन?

डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने बताया कि सेकेंड ओपिनियन हर मरीज का हक है. अगर मरीज को लग रहा है कि उसकी प्रॉब्लम में डायग्नोसिस नहीं बन रही है तो उस सूरत में तो ठीक है आप सेकंड ओपिनियन ले लें. पेशेंट को पूरा हक है यह जानने का कि उसे हुआ क्या है? अगर उसे उसका जवाब मिल रहा है तो ठीक है नहीं तो फिर तुरंत सेकेंड ओपनियन ले ले.

सेहतमंद रहने के लिए क्या-क्या है जरूरी?

डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने बताया कि सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहली चीज है गुड हाइजीन. आपकी बॉडी, आपका घर, इसमें बढ़िया हाइजीन होना चाहिए. जनरल क्लीनिंग हर चीज की होना चाहिए, चाहे वह कपड़ा हो, बेड हो, बुक शेल्फ हो. गुड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा गुड न्यूट्रिशस हेल्दी डाइट भी जरूरी है. गुड हाइड्रेशन का भी खास ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राणायाम अगर हम कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे लंग तंदुरुस्त रहते हैं. साथ ही 6-8 घंटे की नींद भी बेहद जरूरी है.