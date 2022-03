National No Smoking Day: धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक (smoking is injurious to health) है. इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोगों को स्मोकिंग (Smoking) से जुड़ी कई चीजों के बारे में बताते हैं. कुछ लोग जानते हैं कि स्मोकिंग करना कितना खतरनाक है, उसके बाद भी नहीं छोड़ पाते. लेकिन आपको बता दें कि इस लेख में दिए गए कुछ तरीके आपके बेहद काम आ सकते हैं. जी हां, यहां बताएं तरीके यदि आप अपनाते हैं तो स्मोकिंग छोड़ते वक्त किसी भी प्रकार की बेचैनी का सामना नहीं करना पड़ेगा. जानते हैं इन तरीकों के बारे में…

सिगरेट छोड़ने के आसान तरीके

धूम्रपान की आदत से बचना चाहते हैं तो मार्केट में मौजूद निकोटीनयुक्त च्युइंग गम का इस्तेमाल करें. इसके इस्तेमाल से धीरे-धीरे धूम्रपान की आदत कम होती चली जाएगी. ध्यान दें एक साथ इस आदत से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं है.

कभी-कभी गला सूखने के कारण धूम्रपान की तलब होती है. ऐसे में समय-समय पर पानी पीते रहें और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें. पानी की कमी के कारण भी व्यक्ति स्मोकिंग की तरफ जा सकता है.

कभी-कभी किसी को सिगरेट पीता देख हमारे मन में भी सिगरेट पीने की तलब पैदा हो जाती है. ऐसे में यदि आप सच में सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो इन लोगों से भी दूरी बनाएं.

खट्टी चीजों के सेवन से सिगरेट की तलब को दूर किया जा सकता है. जो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनका मन और सिगरेट पीने का करता है. ऐसे में सिगरेट छोड़ने वाले अपनी डाइट में आंवला, संतरा आदि को जोड़ सकते हैं.

नोट – ऊपर बताए गए सिगरेट छुड़ाने के उपाय आपके बेहद काम आ सकते हैं. इससे अलग कुछ ऐसे योगासन भी हैं, जिनके सेवन से न केवल तनाव को दूर किया जा सकता है बल्कि सिगरेट की आदत से भी राहत मिल सकती है. इन योगासनों में सुखासन और कपालभाति प्राणायाम दोनों शामिल हैं.