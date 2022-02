Treatment of Ankle Pain: अकसर लोगों को टखनों में दर्द का सामना करना पड़ता है बता दें कि ये दर्द (Ankle Pain) मांसपेशियों में खिंचाव, किसी सूजन, मोंच या गठिया की समस्या के कारण हो सकता है. ऐसे इस दर्द को समय रहते दूर करना बेहद जरूरी है. वरना इस दर्द के कारण (Ankle Pain Causes) व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो सकते हैं. हमारे आसपास कुछ ऐसे घरेलू उपाय (Home Remedies for Ankle Pain) मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से टखनों के दर्द को दूर किया जा सकता है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे कि कौन-से हैं ये घरेलू उपाय और इन उपायों का कैसे करें इस्तेमाल…Also Read - Piles Treatment: इस तेल के इस्तेमाल से दूर होगी बवासीर, जानें कैसे करें इस्तेमाल

टखनों के दर्द को दूर करने के उपाय

टखनों के दर्द को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय आपके बेहद काम आ सकते हैं. यह घरेलू उपाय इस प्रकार हैं-