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सावधान! फिर लौट आया कोरोना, क्या बेकार हो जाएगी आपकी पहले वाली वैक्सीन? जानिये इस बार के क्या हैं लक्षण

कोविड का नाम सुनते ही आज भी लोग डर जाते हैं, वैसे तो अभी भारत में लोग इसे लेकर निश्चिंत हैं लेकर एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट ने अन्य देशों में दस्तक दे दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Published date india.com Published: March 26, 2026 12:37 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
सावधान! फिर लौट आया कोरोना, क्या बेकार हो जाएगी आपकी पहले वाली वैक्सीन? जानिये इस बार के क्या हैं लक्षण

आज भी जब कोविड काल की बात की जाती है तो लोग डर जाते हैं और उस मंजर को याद कर ही उनकी रूह कांप उठती है. हालांकि अब भारत में लोगों की जिंदगी की पटरी पर आ गई है, हालांकि ये जानकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि समय-समय पर इसके नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं. अब हाल ही में COVID-19 के एक नए वेरिएंट BA.3.2 के सामने आने की बात आई है, जो अब तक 23 देशों में दस्तक दे चुका है. इस वेरिएंट पर स्वास्थ्य एजेंसियां की पैनी नजर है.

क्या है BA.3.2 वेरिएंट?

वैसे तो इस वेरिएंट ने अब तक भारत में एंट्री नहीं की है, लेकिन इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है. BA.3.2 ओमिक्रॉन (Omicron) के परिवार का ही एक सब-वेरिएंट माना जा रहा है. वायरस में बदलाव (mutation) होना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए नए-नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं. फिलहाल इसे Under Surveillance में रखा गया है. इसका मतलब है कि वैज्ञानिक इसके फैलाव और असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसपर नजर बनाए हुए हैं.

क्या ये ज्यादा खतरनाक है?

अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? दरअसल में अभी तक ऐसी कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है कि BA.3.2 पहले के वेरिएंट्स से ज्यादा गंभीर या जानलेवा है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. यह तेजी से फैल सकता है, खासकर कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है. साथ ही साथ बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं.

इसके लक्षण क्या हो सकते हैं?

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इस वेरिएंट के लक्षण लगभग COVID-19 जैसे ही बताए जा रहे हैं:

  • हल्का बुखार
  • गले में खराश
  • खांसी
  • थकान
  • नाक बहना या बंद होना

अधिकतर मामलों में लक्षण हल्के ही देखे जा रहे हैं

क्या वैक्सीन असरदार है?

अब सवाल उठता है कि क्या इसपर पहले वाली वैक्सीन असरदार है? विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड वैक्सीन अभी भी गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करती है. हालांकि The Independent की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है, ये बता रही है कि लैब में हुए टेस्ट से पता चला है कि जो मौजूदा कोविड वैक्सीन JN.1 वेरिएंट को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं, वे नए BA.3.2 वेरिएंट पर उतनी प्रभावी नहीं है, ऐसे में साइंटिस्ट आगे इस वैक्सीन को अपडेट करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि वह नए वेरिएंट्स (जैसे BA.3.2) के खिलाफ ज्यादा असरदार हो.

किन बातों का रखें ध्यान?

भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें
बार-बार हाथ धोएं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें
अगर बुखार या सर्दी-जुकाम हो, तो तुरंत जांच कराएं
इम्युनिटी मजबूत रखने के लिए संतुलित आहार लें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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