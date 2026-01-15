  • Hindi
सिर दर्द के साथ हो रही है भ्रम की समस्या? इग्नोर न करें! ये हो सकती है निपाह वायरस की दस्तक

निपाह वायरस कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक जानलेवा बीमारी है, ऐसे में इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं इसके लक्षण और इससे कैसे बचें.

Published date india.com Updated: January 15, 2026 12:08 PM IST
एक बार फिर खतरनाक वायरस निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है. पश्चिम बंगाल में इससे जुड़े दो मामलों के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. इस वायरस को लेकर लोग डरे हुए हैं. ऐसे में इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं इस दौरान दिखने वाले खतरनाक लक्षणों के बारे में.

निपाह वायरस (Nipah Virus) एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस है, जो जो चमगादड़ों के जरिए इंसानों में तेजी से फैलता है. हालांकि ये वायरस संक्रमित व्यक्ति से भी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है. ऐसे में इसके शुरुआती लक्षणों को जानकर समय से इलाज शुरू हो सकता है.

निपाह वायरस के मुख्य लक्षण-

डॉक्टर्स की मानें तो इस वायरस के शुरुआती लक्षण 3 से 14 दिनों के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं , हालांकि कुछ कुछ केसेस में ये 2 महीने तक भी नजर आ सकते, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये 2 हफ्ते के अंदर नजर आने लगते हैं. शुरुआत में ये फ्लू जैसे लगते हैं, लेकिन जल्दी ही गंभीर हो जाते हैं

शुरुआती लक्षण-

  • तेज बुखार (लगभग 100% मामलों में ये बुखार 103-105°F तक हो सकता है)
  • तेज सिरदर्द (ये सबसे आम और ज्यादा दिखने वाला लक्षण है) अक्सर ये दर्द पीछे की तरफ में होता है, जो बहुत तेज और लगातार होता है. इस सिरर्दद में आपको सामान्य दर्द निवारक दवाओं से आराम नहीं मिलता है.
  • खांसी, गले में खराश
  • सांस लेने में परेशानी होना
  • मांसपेशियों में दर्द महसूस होना
  • उल्टी लगना
  • हर समय थकान और कमजोरी (Fatigue & Weakness)

गंभीर लक्षण –

दौरान कुछ लक्षण भी नजर आ सकते हैं जैसे- एन्सेफलाइटिस यानी ब्रेन में सूजन, गंभीर स्थिति में ये एन्सेफलाइटिस का कारण बन सकता है, जिसके चलते व्यक्ति की मौत कर हो सकती है.

भ्रम होना–गंभीर लक्षणों में आपको कंफ्यूजन की समस्या हो सकती है, ऐसे में व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो कहां है या लोगों को पहचानने में दिक्कत होने लगती है

  • सुस्ती लगना
  • बोलने वक्त लड़खड़ाना
  • दौरे पड़ना
  • मस्तिष्क में सूजन
  • 24-48 घंटों में कोमा

ऐसे में अगर आपको लंबे समय से सिरदर्द और भ्रम की समस्या हो रही है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें, अगर तेज़ बुखार के साथ बहुत गंभीर या लगातार सिरदर्द हो रहा है साथ ही साथ अचानक भ्रम या मानसिक उलझन महसूस हो रही है तो ये निपाह वायरस का संकेत हो सकता है.

कैसे करें बचाव-

  • चमगादड़ों वाले इलाकों में खजूर का कच्चा रस न पिएं
  • जमीन पर गिरे फल न खाएं
  • कहीं से भी आएं हाथ को धुलें
  • हाइजीन मेंटेन रखें
  • बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनें
  • संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाएं
  • संक्रमित जानवरों, जैसे चमगादड़ या सुअर, के सीधे संपर्क में आने से बचें
  • अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं
  • उन क्षेत्रों से दूर रहें जहां चमगादड़ रहते हैं
  • चमगादड़ों द्वारा दूषित हो सकने वाली किसी भी चीज को छूने से बचें
  • निपाह से संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से बचें

