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केरलम में 'शिगेलोसिस' के बाद आया निपाह वायरस का मामला, जानिए आखिर ये है क्या और इसके लक्षण?

Nipah Virus Case in Kerala: केरलम में 'शिगेलोसिस' के बाद एक नए वायरल का केस मिला है, जिसका नाम है निपाह वायरस. आज आपको बताते हैं आखिर ये क्या है और कैसे फैलता है?

Written by: Ritika
Published: June 11, 2026, 1:11 PM IST
(pic credit- AI)
(pic credit- AI)

Nipah Virus Case in Kerala: केरलम में एक के बाद एक वायरल के मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में शिगेलोसिस संक्रमण की खबरों के बाद अब एक नया मामला सामने आया है, जिसका नाम है निपाह वायरस. इसने लोगों की नींदे उड़ा दी है. स्वास्थ्य विभाग की चिंता इन वायरसों से बढ़ती ही जा रही है. कोझिकोड में एक जांच में पता चला है कि एक 40 साल के व्यक्ति में निपाह का मामला देखा गया है. इस बीच मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान भी अब करना बेहद ही जरूरी हो गया है. ऐसा बताया जा रहा है कि निपाह वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है. ये लोगों को अंदर से तोड़कर रख देता है. इसको लेकर अब वहां के सभी लोग चिंता में हैं. इस वायरल का इलाज करा रहे लोगों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है. एक और टेस्ट के लिए सैंपल भी भेजे जा चुके हैं, बढ़ते वायरल को देखते हुए लोगों को अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है. आज आपको इस खबर में बताते हैं आखिर ये क्या है और कैसे-कैसे लोगों में ये फैलता है. आइए जान लिजिए.

क्या है निपाह वायरस?

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निपाह वायरस एक जूनोटिक खतरनाक वायरस है. यह जानवरों से इंसानों में आसानी से फैल सकता है. इस वायरस का मामला पहली बार 1998 में मलेशिया में देखा गया था. इसके बाद कई देशों को चपेट में लिया. ये ज्यादातर चमगादड़ की बीट या दूषित चीजों के संपर्क में आने से फैलता है. अगर इसकी पहचान ठीक समय से की जाए, तो ये मामला बचाव में आ सकता है.

कैसे फैलता है निपाह वायरस?

अगर इस खतरनाक वायरल की कैसे फैलता है के बारे में बताएं, तो निपाह वायरस के फैलने के कई सारे कारण हो सकते हैं जैसे- चमगादड़ की बीट या दूषित चीजों के संपर्क में आने से, संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से, लार, खांसी की बूंदें या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमित मरीजों की देखभाल के दौरान भी ये फैल सकता है. इसको आपको किसी भी किसी को छूने के बाद अपने हाथों को जरूर धो देना है.

निपाह वायरस के शुरुआती लक्षण

निपाह वायरस संक्रमण के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक भी देखे जा सकते हैं. जैसे- तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी, चक्कर आना, दौरे पड़ना. इन लक्षणों को आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है, वरना आपको और भी कई सारी गंभीर बीमारी भी हो सकती है.

निपाह वायरस से बचाव कैसे करें?

निपाह वायरस से बचाव के लिए आपको कुछ तरीके अपनाने हैं जैसे- कटे या गिरे हुए फल न खाएं, फलों को अच्छी तरह धोएं, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, हाथों की सफाई रखें, मरीजों की देखभाल मास्क पहनकर करें.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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