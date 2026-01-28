  • Hindi
फिर लौटा निपाह वायरस! पश्चिम बंगाल में बढ़े केस, डॉक्टर से जानें लक्षण और बचाव के आसान तरीके

भारत के पश्चिम बंगाल में अब तक निपाह वायरस के 5 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इसे लेकर हड़कंप मच गया है, ऐसे में आइए डॉक्टर से जानते हैं इससे कैसे बचें

एक बार फिर निपाह वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है, पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर लोगों में हड़कंप मच गया है. ऐसे में आज हम डॉ. रंजना सिंह (सामुदायिक चिकित्सा विभाग की विभागाध्यक्ष, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ) से जानेंगे कि निपाह वायरस से कैसे बचा जाए और इसके लक्षण क्या हैं?

जूनोटिक रोग-

डॉ. रंजना सिंह ने बताया कि निपाह रोग एक दुर्लभ किंतु अत्यंत गंभीर वायरल बीमारी है जो समय-समय पर देश और दुनिया के कुछ हिस्सों में चिंता का विषय बनती जा रही है. यह रोग निपाह वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों में पाया जाता है. इसके अलावा सूअर भी इस वायरस के प्रमुख वाहक माने जाते हैं, चूंकि यह रोग जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, इसलिए इसे जूनोटिक रोग कहा जाता है.

वर्तमान में निपाह रोग के मामले मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में दर्ज किए गए हैं. भारत में केरल जैसे कुछ राज्यों में इसके प्रकोप देखे गए हैं, जबकि बांग्लादेश और मलेशिया में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि यह बीमारी व्यापक रूप से नहीं फैली है, लेकिन इसकी गंभीरता और उच्च मृत्यु दर के कारण इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा माना जाता है.

कैसे होती है इसकी शुरुआत-

निपाह संक्रमण की शुरुआत अक्सर सामान्य बुखार और सिरदर्द से होती है, जिससे इसकी पहचान शुरू में कठिन हो सकती है. मरीजों को उल्टी, बदन दर्द, गले में खराश और कमजोरी महसूस हो सकती है, जैसे-जैसे रोग बढ़ता है, सांस लेने में कठिनाई, मानसिक भ्रम और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं. गंभीर मामलों में यह वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे दिमाग की सूजन, कोमा और कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है.

कैसे फैलता है ये वायरस-

यह वायरस कई तरीकों से फैल सकता है. संक्रमित चमगादड़ों द्वारा दूषित फल या कच्चा फल-रस इसके प्रसार का एक प्रमुख कारण है. सूअर जो इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, मनुष्यों तक संक्रमण पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, विशेषकर तब जब लोग उनके निकट संपर्क में आते हैं. इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी यह रोग फैल सकता है, खासकर तब जब शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आया जाए या अस्पतालों और घरों में उचित सावधानियां न बरती जाएं, यहीं कारण है कि संक्रमण फैलने का जोखिम स्वास्थ्यकर्मियों और रोगियों की देखभाल करने वालों में अधिक रहता है.

निपाह रोग से बचाव के लिए सावधानी और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है. अधखाए या खुले फल खाने से बचना चाहिए और कच्चा ताड़ी या फल का रस नहीं पीना चाहिए. सूअरों और अन्य संभावित संक्रमित पशुओं के संपर्क में आते समय सतर्कता बरतनी चाहिए. बीमार व्यक्ति से अनावश्यक संपर्क से बचना, हाथों की नियमित सफाई करना और संदिग्ध मामलों को तुरंत अलग रखना संक्रमण के खतरे को कम करने में सहायक है.

टीका उपलब्ध नहीं-

फिलहाल निपाह रोग के लिए कोई विशेष दवा या टीका उपलब्ध नहीं है. इसका इलाज मुख्य रूप से लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जिसमें मरीज को सहायक चिकित्सा दी जाती है. गंभीर मामलों में अस्पताल में गहन देखभाल और विशेष निगरानी की आवश्यकता होती है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, निपाह रोग का समय पर पता लगाना, संक्रमण के प्रसार के जोखिम को समझना और रोकथाम के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है. सही जानकारी, सतर्क व्यवहार और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से इस गंभीर बीमारी के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

