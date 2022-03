No Smoking Day 2022: नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है. इस साल नो स्मोकिंग डे 9 मार्च दिन बुधवार को मनाया जा रहा है. इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद लोगों को धूम्रपान के कारण होने वाली समस्याओं से अवगत कराना और धूम्रपान की लत छुड़वाना है. स्मोकिंग डे (No Smoking Day) पर लोगों को इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता होना चाहिए. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के बारे में बताएंगे कि धूम्रपान से जुड़ी बड़ी (No Smoking Day Importance) बाते कौन-सी हैं.Also Read - National No Smoking Day: सिगरेट छोड़ने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, नहीं होगी कोई बेचैनी

धूम्रपान से जुड़ी कुछ बड़ी बातें