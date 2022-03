No Smoking Day 2022: धूम्रपान की लत को छोड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना ही नो स्मोकिंग डे का मकसद है. हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाए जाने वाला नो स्मोकिंग डे (No Smoking Day) इस साल 9 मार्च को मनाया जा रहा है. इस दिन लोगों को स्मोकिंग के कारण होने वाली समस्या और इससे जड़े मिथक और तथ्य (No Smoking Day facts and myths) के बारे में बताया जाता है. हालांकि पिछले 12 सालों के आंकड़ों को मुताबिक, धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या में कमी देखी गई है. इस लेख में हम बात कर रहे हैं GYTS नामक सर्वे की. जानते हैं क्या है GYTS नामक सर्वे और किशोरों में धूम्रपान से संबंधित आंकड़े क्या कहते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - No Smoking Day 2022: 24 घंटे सिगरेट ना पीने से हार्ट अटैक का जोखिम हो सकता है कम, जानें स्मोकिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें

GYTS नामक सर्वे क्या है?

देश में 13 से 15 साल के कितने किशोर तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं इस बात का पता GYTS- Global Youth Tobacco Survey नामक सर्वे के माध्यम से लगाया गया. इस सर्वे को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW- Ministry of Health and Family Welfare), अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences) की मदद से करवाया. अब तक GYTS के 4 सर्वे हो चुके हैं जो साल 2003, 2006, 2009, 2019 में हुए हैं. ऐसे में जानना जरूरी है कि साल 2019 का सर्वे क्या कहता है…

2019 के सर्वे के मुताबिक, 13 से 15 साल के आयुवर्ग के किशोर पहले 8.1 प्रतिशत कर रहे थे. वहीं अब 10 साल बाद इन किशोरों की संख्या में कमी देखी गई है. जी हां 2019 के सर्वे कहते हैं कि धूम्रपान करने वाले किशोरों की संख्या 7.2 प्रतिशत रह गई है. हालांकि मामूली कमी है लेकिन नंबरों में गिरावट एक अच्छी खबर है.

लड़के-लड़कियों की संख्या में भी आई गिरावट

लड़के और लड़कियों की संख्या में भी गिरावट आई है. धूम्रपान करने वाले लड़के 8.3 प्रतिशत और लड़कियां 6.2 प्रतिशत हैं. हालांकि अच्छी बात ये है कि हर पांच स्मोकर्स में से एक धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा है.